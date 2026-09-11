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Döblinger Höhenflug

Vienna feiert den vierten Sieg in Serie ohne Gegentor

Spieler des First Vienna FC jubeln auf dem Fußballfeld, einer schreit vor Freude.
© GEPA pictures
Die Döblinger schlugen Rapid II mit 2:0. Siege gab es für Amstetten und Admira. Wacker Innsbruck spielte 1:1 gegen Voitsberg.
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Wien. Die Vienna ist nach dem vierten Pflichtspiel-Sieg in Folge ohne Gegentor vorerst an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Liga gestürmt. Die Döblinger setzten sich in einem kleinen Wiener Derby am Freitag bei Rapid II mit 2:0 (1:0) durch und zogen an Blau-Weiß Linz vorbei. Der Bundesliga-Absteiger ist am Samstag gegen Hertha Wels im Einsatz. Amstetten schlug die Young Violets 4:2 (2:1), die Admira bezwang Kapfenberg 1:0 (1:0). Wacker Innsbruck und Voitsberg spielten 1:1 (1:0).

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Benjamin Rosenberger traf für die Vienna in der 30. Minute nach einer abgefälschten Hereingabe von Youssouf Soukouna zur Führung. Soukouna hatte davor schon die Stange getroffen.

Vier Fußballspieler von First Vienna FC feiern gemeinsam ein Tor im gelb-blauen Trikot.
Benjamin Rosenberger und Youssouf Soukouna (Vienna) jubeln nach dem 1:0. © GEPA pictures

War die Pausenführung für die Elf von Trainer Patrick Enengl verdient, schalteten die Gäste in den zweiten 45 Minuten vermehrt in den Verwaltungsmodus. Vienna-Torhüter Bernhard Unger musste nur bei einer Möglichkeit der Wiener eingreifen. Im Finish machte der eingewechselte Ex-Rapidler Bernhard Zimmermann (88.) alles klar.

Drei Köchl-Tore für Amstetten

Amstetten gewann gegen die Jungvioletten dank drei Toren von Felix Köchl. Der rechte Flügelspieler traf zum 2:1 (24.), 3:2 (60.) und 4:2 (64.). Marco Hausjell hatte die Wiener mit seinen zwei Toren (21., 59.) jeweils herangebracht, die Gäste kassierten jeweils kurze Zeit später aber erneut Gegentreffer. Vorgelegt hatte Amstetten schon in der 1. Minute durch Joshua Steiger. Die Niederösterreicher setzten sich damit vorerst auf Platz fünf der Tabelle.

Drei Fußballspieler jubeln auf dem Spielfeld vor jubelnden Zuschauern im Hintergrund.
SKU Amstetten gegen Young Violets Austria Wien. Das Bild zeigt den Jubel von Armin Haider (Amstetten), Felix Köchl (Amstetten) und Yannick Voetter (Amstetten). © GEPA pictures/ Manuel Binder

Die Admira rückte mit dem dritten Saisonsieg - dem ersten in der Südstadt - ins Tabellenmittelfeld vor. Turgay Gemicibasi schoss in der 16. Minute mit einem Freistoß durch die Mauer den entscheidenden Treffer. Kapfenberg traf danach noch zweimal Metall, die Obersteirer bleiben mit weiter drei Zählern das Schlusslicht der Liga.

Luis Gstrein brachte Wacker am Innsbrucker Tivoli in der 13. Minute voran, der Aufsteiger verpasste dann die Chance, nachzulegen. Den Voitsbergern gelang in der zweiten Halbzeit eine Antwort: Elias Neubauer (62.) glich nach einer Stunde aus. Im Finish waren die Steirer der Wende bei einem Stangenschuss von Andreas Radics in der 88. Minute sehr nahe.

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