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FCB-Kapitän verrät

Kimmich: Das müssen wir bei Musiala-Anfall beachten

SR
von
Trainer Vincent KOMPANY Bayern Muenchen mit Jamal MUSIALA Bayern Muenchen nach Auswechslung. Fussball Champions League,Saison 2026/27, Ligaphase FC Bayern Muenchen -Bodoe Glimt 5-0 am 10.09.2026. *** Coach Vincent KOMPANY of Bayern Munich with Jamal MUSIALA of Bayern Munich after being substituted in a Champions League soccer match, 202627 season, group stage: FC Bayern Munich vs. Bodø/Glimt, 50 on September 10, 2026
© IMAGO/Sven Simon
Nach zwei Zusammenbrüchen von Jamal Musiala in Testspielen sind die Bayern-Spieler gut geschult.
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Aufgrund von kurze Bewusstseinsstörungen (genannt Absencen) schockierte Musiala die Fußball-Welt. Die Bayern wussten aber bereits Monate davor Bescheid.

Eine geänderte Medikation brachte die Diagnose aber ans Tageslicht, nun kehrte der 23-Jährige beim 5:0 gegen Bodö/Glimt in der Champions League aufs Feld zurück – und traf umgehend zum 1:0.

"Er hat sich das im Training verdient. Das war kein Geschenk, nur weil wir Jamal unterstützen möchten", betonte sein Trainer Vincent Kompany bei DAZN.

Auch Sportchef Max Eberl unterstrich das Mindset des Offensivkünstlers: "Er sagt immer: ‚Auf dem Platz fühl’ ich mich am wohlsten.’ Das sind so Geschichten, die der Fußball schreibt."

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„Ich bin richtig glücklich. Es war ein super Moment!", waren die Worte von Musiala selbst.

Doch in all der Euphorie vergisst keiner der Beteiligten, dass es auch trotz angepassten Medikamenten immer wieder zu einem Anfall kommen kann. Laut Kompany sei es zwar "kein großer Alarm mehr", geschult sind die Spieler aber dennoch.

Bayerns Kapitän Joshua Kimmich erklärte das Prozedere: "Wie man es im Spiel auch schon gesehen hat: Man geht hin, versucht, dass man ihn auf den Boden legt. Dann haben wir die Ärzte und Physios, die sich dann darum kümmern. Generell ist es für uns wichtig, dass wir wissen, dass nichts passieren kann, dass man in der Situation mit Ruhe reagiert. Wir sind alle darauf vorbereitet und haben deshalb keine Sorge."

Fussball 1. Bundesliga 2026/2027 15.08.2026 Telekom Cup 2026 FC Bayern Muenchen - RB Leipzig Jamal Musiala re, FC Bayern Muenchen kippt kurz nach seinem Tor zum 3-1 um Ismael Saibari li, FC Bayern Muenchen haelt ihn. *** Soccer, Bundesliga 1, 20262027, August 15, 2026, Telekom Cup 2026, FC Bayern Munich vs. RB Leipzig, Jamal Musiala right, FC Bayern Munich, celebrates briefly after scoring his goal to make it 31 past Ismael Saibari left, FC Bayern Munich holds him
Saibari fing Musiala bei dessen Absence auf © IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Ismael Saibari (gegen Leipzig) und Harry Kane (gegen Heidenheim) waren die zwei Beispiele, die der DFB-Kicker ansprach. Beide waren schnell zur Stelle und verhinderten einen heftigen Aufprall.

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