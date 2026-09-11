Kimmich: Das müssen wir bei Musiala-Anfall beachten

Nach zwei Zusammenbrüchen von Jamal Musiala in Testspielen sind die Bayern-Spieler gut geschult.

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Aufgrund von kurze Bewusstseinsstörungen (genannt Absencen) schockierte Musiala die Fußball-Welt. Die Bayern wussten aber bereits Monate davor Bescheid.

Eine geänderte Medikation brachte die Diagnose aber ans Tageslicht, nun kehrte der 23-Jährige beim 5:0 gegen Bodö/Glimt in der Champions League aufs Feld zurück – und traf umgehend zum 1:0.

"Er hat sich das im Training verdient. Das war kein Geschenk, nur weil wir Jamal unterstützen möchten", betonte sein Trainer Vincent Kompany bei DAZN.

Auch Sportchef Max Eberl unterstrich das Mindset des Offensivkünstlers: "Er sagt immer: ‚Auf dem Platz fühl’ ich mich am wohlsten.’ Das sind so Geschichten, die der Fußball schreibt."

„Ich bin richtig glücklich. Es war ein super Moment!", waren die Worte von Musiala selbst.

Doch in all der Euphorie vergisst keiner der Beteiligten, dass es auch trotz angepassten Medikamenten immer wieder zu einem Anfall kommen kann. Laut Kompany sei es zwar "kein großer Alarm mehr", geschult sind die Spieler aber dennoch.

Bayerns Kapitän Joshua Kimmich erklärte das Prozedere: "Wie man es im Spiel auch schon gesehen hat: Man geht hin, versucht, dass man ihn auf den Boden legt. Dann haben wir die Ärzte und Physios, die sich dann darum kümmern. Generell ist es für uns wichtig, dass wir wissen, dass nichts passieren kann, dass man in der Situation mit Ruhe reagiert. Wir sind alle darauf vorbereitet und haben deshalb keine Sorge."

Saibari fing Musiala bei dessen Absence auf © IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Ismael Saibari (gegen Leipzig) und Harry Kane (gegen Heidenheim) waren die zwei Beispiele, die der DFB-Kicker ansprach. Beide waren schnell zur Stelle und verhinderten einen heftigen Aufprall.