Sergino Dest rettet der PSV nach Rückstand ein 1:1 gegen Donezk

Die PSV Eindhoven und Schachtar Donezk trennen sich zum Champions-League-Auftakt mit einem 1:1-Unentschieden. Nach brisanter Führung der Gäste schlug Sergino Dest nach dem Wechsel zurück.

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Der niederländische Meister PSV Eindhoven und Schachtar Donezk trennten sich am Donnerstagabend im Philips-Stadion mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Klubs waren als nationale Champions direkt für die Königsklasse qualifiziert. PSV-Coach Peter Bosz vertraute in seiner Startaufstellung unter anderem auf Kostic und den Ex-Bundesliga-Akteur Wanner. Bereits in der 5. Minute besaßen die Hausherren die erste Großchance, als Kapitän Perisic den Ball nach Zuspiel von Sano nur knapp über die Latte jagte.

In einer über weite Strecken zähen ersten Hälfte schlugen die ukrainischen Gäste von Trainer Arda Turan kurz vor dem Pausenpfiff eiskalt zu. Nach einem umstrittenen Zweikampf, bei dem Sergino Dest am Boden liegen blieb, lief der Konter über Isaque. Dieser bediente Gleiker Mendoza, der sich die Kugel auf den starken rechten Fuß legte und zur 1:0-Führung für Donezk ins lange Eck schlenzte (45.+1). Trotz heftiger Proteste der Holländer hielt der Treffer nach der Überprüfung durch den Videoschiedsrichter Bestand.

Sergino Dest antwortet per Blitztor

Die Reaktion der Hausherren ließ nach dem Seitenwechsel nicht lange auf sich warten. In der 48. Minute glich ausgerechnet der im ersten Durchgang angeschlagene Dest aus: Nach Vorarbeit von Obispo vollendete der US-Amerikaner im Rückraum stehend präzise zum 1:1-Endstand. In der Folge entwickelte sich eine hitzige Partie mit insgesamt acht Gelben Karten. Sogar Donezk-Coach Arda Turan sah an der Seitenlinie Gelb wegen Meckerns (86.).

In der Schlussphase drückten beide Mannschaften auf den Siegtreffer. Der eingewechselte Traoré verpasste die erneute Führung für Schachtar nur knapp, als er aus kurzem Winkel an PSV-Torhüter Kovar scheiterte (83.). Auf der Gegenseite verfehlte Perisic tief in der Nachspielzeit mit einem Freistoß das Ziel (90.+3). Am Ende blieb es bei einer leistungsgerechten Punkteteilung im Philips-Stadion.