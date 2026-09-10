FC Bayern vor historischem Meilenstein in der Champions League

Der FC Bayern München steht vor dem Auftakt der neuen Champions-League-Saison vor einem historischen Tor-Rekord. Bereits im Heimspiel gegen FK Bodø/Glimt am Donnerstagabend können die Münchner eine magische Marke in Europas Königsklasse knacken.

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Für den neuen Bayern-Trainer Vincent Kompany und seine Mannschaft geht es am Donnerstagabend ab 21 Uhr nicht nur um die ersten drei Punkte in der reformierten Ligaphase der Königsklasse. Das Duell in der Allianz Arena steht ganz im Zeichen einer historischen Marke, die den jahrzehntelangen Erfolg des deutschen Rekordmeisters auf der größten europäischen Fußballbühne untermauert. Aktuell stehen die Münchner bei sage und schreibe 899 Treffern in der Geschichte der Champions League beziehungsweise dem Europapokal der Landesmeister.

Mit nur einem einzigen weiteren Tor würden die Bayern die historische Schallmauer von 900 Treffern durchbrechen. Damit würde der deutsche Bundesligist in einen extrem exklusiven Kreis aufsteigen. Bislang hat nämlich nur ein einziger Verein weltweit diese astronomische Marke erreicht: Real Madrid. Die Königlichen aus Spanien thronen mit stolzen 1.139 Treffern einsam an der Spitze dieser ewigen europäischen Rangliste, doch die Bayern schicken sich nun an, als zweiter Klub der Fußballgeschichte in diesen elitären 900er-Klub einzuziehen.

Legendäre Serie macht Hoffnung auf das Jubiläum

Die statistischen Vorzeichen stehen extrem gut, dass die Fans in der Allianz Arena das historische Jubiläumstor bereits am Donnerstagabend bejubeln dürfen. Der FC Bayern hält in der Königsklasse eine der beeindruckendsten Serien des Weltfußballs:

Seit dem Jahr 2003 haben die Münchner bei allen bisherigen 22 Teilnahmen ihr jeweiliges Auftaktspiel in der Champions League gewonnen.

In diesen 22 Partien zeigten sich die Bayern stets torhungrig und ließen ihren Gegnern selten eine Chance.

Auch gegen den norwegischen Außenseiter FK Bodø/Glimt geht das Team von Vincent Kompany als haushoher Favorit in die Begegnung.

Nach dem jüngsten Dämpfer in der Bundesliga brennen die Spieler zudem darauf, eine sportliche Antwort zu geben. Das enttäuschende 0:0-Unentschieden am vergangenen Spieltag beim FC Schalke 04 hat im Lager der Bayern für ordentlich Frust gesorgt. Ausgerechnet auf Gelsenkirchener Rasen blieben die Münchner nach einer unglaublichen Serie von 59 Pflichtspielen in Folge erstmals wieder ohne eigenen Torerfolg. Die Tormaschine stockte unerwartet – doch in der Champions League soll der Express nun sofort wieder ins Rollen kommen und gleichzeitig für den Eintrag in die Geschichtsbücher sorgen.

Harry Kane jagt Müllers Bestmarke in Europa

Wer am Ende das historische 900. Europapokal-Tor für die Bayern erzielt, ist vor dem Anpfiff natürlich völlig offen. Ein Name steht bei den Fans jedoch ganz oben auf der Liste: Harry Kane. Der englische Top-Stürmer startet nach einer absolut herausragenden Debütsaison mit extrem großen Ambitionen in die neue europäische Spielzeit. In der vergangenen Champions-League-Kampagne stellte Kane seine Extraklasse eindrucksvoll unter Beweis: Er erzielte sensationelle 14 Treffer in nur 13 Begegnungen in der Königsklasse. Lediglich Real-Madrid-Superstar Kylian Mbappé war im gesamten Wettbewerb mit 15 Toren noch eine Spur erfolgreicher.

In dieser Saison nimmt Kane nicht nur erneut direkten Kurs auf die begehrte Torjägerkrone, sondern jagt auch einige der größten Legenden der Fußballgeschichte. In der ewigen Champions-League-Torjägerliste rangiert der englische Nationalmannschafts-Kapitän derzeit mit 54 Toren auf dem zehnten Platz. Die absoluten Spitzenplätze sind zwar noch ein Stück entfernt, doch namhafte Ikonen befinden sich bereits in unmittelbarer Reichweite. Der Niederländer Ruud van Nistelrooy liegt mit 56 Treffern auf Schlagdistanz. Direkt davor rangiert Bayerns Urgestein Thomas Müller, der in seiner glorreichen Karriere bisher 57 Mal in der Königsklasse einnetzen konnte. Sollte Kane am Donnerstag gegen Bodø/Glimt einen Sahnetag erwischen, könnte er mit einem Doppelpack bereits mit van Nistelrooy gleichziehen – und vielleicht sogar selbst das historische 900. Tor der Vereinsgeschichte erzielen.