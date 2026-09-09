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Sporting dreht Partie

Zalazar-Traumtor! Sporting schlägt Galatasaray nach Rückstand mit 3:1

SR
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Ein Fußballspieler von Galatasaray Istanbul, in gelb-rotem Trikot, holt zum Schuss aus. Ihm stehen zwei Gegenspieler von Sporting Lissabon, in grün-weiß gestreiften Trikots, im Weg, von denen einer grätscht. Die Szene spielt sich vor einer vollen Fantribüne ab.
© EPA
Sporting Lissabon feiert zum Auftakt der Champions League einen verdienten 3:1-Heimsieg gegen Galatasaray. Ex-Schalker Rodrigo Zalazar glänzt beim Comeback-Erfolg der Portugiesen mit einem Traumtor.
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Galatasaray erwischt in Lissabon einen echten Traumstart. Nach einem Einwurf bringt Lucas Torreira die Türken bereits in der 5. Minute per Nachschuss in Führung. Die Gäste drücken in der Anfangsphase gewaltig und setzen Sporting im Spielaufbau extrem unter Druck. Geny Catamo nutzt in der 27. Minute jedoch eine der wenigen Chancen der Hausherren und gleicht zum 1:1 aus.

Kurz vor dem Pausenpfiff vergibt der Deutsche Leroy Sané knapp die erneute Führung für Galatasaray. Im zweiten Durchgang kippt das Spiel komplett zu Gunsten der Portugiesen.

Zalazar trifft per Traum-Freistoß zum Endstand

In der 57. Minute verwandelt Luis Suarez einen gefoulten Elfmeter souverän zur 2:1-Führung für Sporting. Nur sechs Minuten später sorgt der Ex-Schalker Rodrigo Zalazar mit einem wunderschönen direkten Freistoß in den linken Winkel für die Vorentscheidung zum 3:1.

Galatasaray wirft in den Schlussminuten alles nach vorne, agiert in den entscheidenden Aktionen aber zu ungenau.

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