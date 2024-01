Riesenschlange rekelte sich in Kärntner Postpaket

Die 70 cm lange Schlange wurde einfach mit der Post verschickt.

Riesen-Schock für einen DHL-Mitarbeiter im Postverteilerzentrum in Klagenfurt. Marcel Sielaff bemerkte Luftlöcher in einem Paket, in dem sich eigentlich Glasfiguren befinden sollten. Als der Kärntner es öffnete, entdeckte er eine Riesenschlange in einer Plastikbox.

Die Schlange war dabei noch voll am Leben und rekelte sich in der Box. Der DHL-Mitarbeiter klebte die Schachtel schnell wieder zu und verständigte den Reptilienzoo.

© Helga Happ ×

Helga Happ, Sachverständige für Reptilien und Gifttiere, konnte schnell Entwarnung geben. Bei der Schlange handelt es sich um eine Boa constrictor, eine ungiftige Riesenschlange.

© Helga Happ ×

„Das Tier war stark unterkühlt, weil es in der Pakethalle auch sehr kalt war“, so Happ gegenüber dem ORF: Die Expertin nahm das 70 cm lange Tier vorübergehend in ihren Reptilienzoo mit. Dann soll die Schlange an ihren Besitzer zurückgeschickt. Der Absender aus Österreich muss mit einer Anzeige rechnen.