Linzer Pensionist rettet kleine Dorfschule vor dem Aus!

Die Volksschule St. Nikola an der Donau in Oberösterreich stand wegen akuten Personalmangels kurz vor dem endgültigen Aus. Ein ungewöhnliches Pädagogenteam, angeführt von einem engagierten Linzer Pensionisten, sichert nun im letzten Moment den Fortbestand der ländlichen Schule.

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Der österreichische Bildungssektor leidet seit Jahren unter einem spürbaren Mangel an qualifizierten Pädagogen. Besonders dramatisch stellt sich die Situation in kleineren, ländlichen Gemeinden dar, die für junge Lehrkräfte oft weniger attraktiv wirken als die großen Ballungsräume. In der oberösterreichischen Gemeinde St. Nikola an der Donau spitzte sich die Lage kurz vor dem Start des neuen Schuljahres so massiv zu, dass das gesamte Schulsystem des Ortes vor dem Zusammenbruch stand. Zwei Lehrerinnen wurden überraschend an andere Standorte versetzt, und zu allem Überfluss beendete auch die amtierende Direktorin ihr Dienstverhältnis. Ohne Lehrpersonal drohte der traditionsreichen Volksschule die endgültige Schließung.

In dieser scheinbar aussichtslosen Situation ergriff Ortspfarrer und Bürgermeister Engelbert Freudenschuß die Initiative, wie nun das Portal "Mein Bezirk" berichtet. Er krempelte sprichwörtlich die Ärmel auf und mobilisierte die gesamte Gemeinde. In enger Zusammenarbeit mit der regionalen Bildungsdirektion, engagierten Eltern, Gemeinderatsmitgliedern und besorgten Bürgern wurde fieberhaft nach einer tragfähigen Lösung gesucht, um den Volksschulkindern den Verbleib in ihrer Heimatgemeinde zu ermöglichen. Nach intensiven Verhandlungen und zahllosen Telefonaten gelang schließlich die Sensation.

Linzer Pensionist kehrt an die Tafel zurück

Die Rettung der Schule verdankt die Gemeinde vor allem einem erfahrenen Pädagogen, der sich bereits im wohlverdienten Ruhestand befand. Wolfgang Haas, ein leidenschaftlicher Lehrer aus der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz, zögerte nicht lange, als er von der Notlage im Donautal erhörte. Anstatt seinen Ruhestand passiv zu genießen, entschied er sich für eine Rückkehr in das Klassenzimmer. Er bringt eine enorme Portion Erfahrung mit, da er in seiner aktiven Laufbahn unter anderem an einer Linzer Brennpunktschule tätig war und somit bestens mit schwierigen pädagogischen Herausforderungen umzugehen weiß.

An der Volksschule St. Nikola an der Donau übernimmt der Linzer Heimkehrer nun den Unterricht für die dritte und vierte Schulstufe. Sein Entschluss, noch einmal an die Tafel zurückzukehren und den Kindern eine stabile Lernumgebung zu bieten, wird im Ort als heldenhafte Geste gefeiert. Für Haas selbst ist der Schritt eine Selbstverständlichkeit – er möchte seine Energie dort einsetzen, wo sie am dringendsten gebraucht wird.

Ein starkes Trio für die Volksschulkinder

Haas steht bei dieser anspruchsvollen Aufgabe jedoch nicht allein da. Die Bildungsdirektion konnte ein dreiköpfiges Team zusammenstellen, das die Volksschule mit frischem Wind in die Zukunft führen soll. Die Leitung des Schulstandortes übernimmt eine erfahrene Pädagogin, die zuvor als Sonderschullehrerin und an einer Mittelschule tätig war und somit vielseitige didaktische Kompetenzen in das Team einbringt. Komplettiert wird das Trio durch eine engagierte Junglehrerin, die in St. Nikola ihre allererste reguläre Stelle nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung antritt.

Mit dieser personellen Besetzung ist der reguläre Schulbetrieb in der Gemeinde vollkommen gesichert. Die Sorgen der Eltern, dass ihre Kinder lange Fahrtwege in Nachbargemeinden auf sich nehmen müssen, sind damit vom Tisch.

Die wichtigsten Eckpunkte der Schulrettung im Überblick

Dank des schnellen Eingreifens aller Beteiligten konnte ein wichtiges Stück Infrastruktur im ländlichen Raum erhalten werden. Die wesentlichen Faktoren des Rettungskonzepts im Detail:

Die Rettungsallianz: Nur durch die schnelle Kooperation von Bürgermeister, Eltern, Gemeinderat und der Bildungsdirektion konnte die drohende Schließung im letzten Moment abgewendet werden.

Nur durch die schnelle Kooperation von Bürgermeister, Eltern, Gemeinderat und der Bildungsdirektion konnte die drohende Schließung im letzten Moment abgewendet werden. Der erfahrene Rückkehrer: Ein pensionierter Lehrer aus Linz, der früher an einer Brennpunktschule unterrichtete, übernimmt die wichtige dritte und vierte Klasse.

Ein pensionierter Lehrer aus Linz, der früher an einer Brennpunktschule unterrichtete, übernimmt die wichtige dritte und vierte Klasse. Die neue Schulleitung: Eine vielseitige Pädagogin mit Erfahrung aus der Sonderpädagogik und dem Mittelschulbereich übernimmt die administrative und pädagogische Führung.

Eine vielseitige Pädagogin mit Erfahrung aus der Sonderpädagogik und dem Mittelschulbereich übernimmt die administrative und pädagogische Führung. Die Förderung des Nachwuchses: Eine frisch ausgebildete Junglehrerin startet ihre Karriere im Ort und bringt moderne Lehrmethoden in den Unterricht ein.

Bürgermeister Engelbert Freudenschuß zeigt sich nach dem erfolgreichen Schulstart sichtlich erleichtert und blickt optimistisch auf das kommende Schuljahr. "Wir bekommen mit den drei Pädagogen bodenständige, unkomplizierte Personen mit Herz und Hirn", betont das Gemeindeoberhaupt stolz. Der Zusammenhalt im Ort hat bewiesen, dass auch kleine Gemeinden im Kampf gegen den ländlichen Strukturabbau erfolgreich sein können.