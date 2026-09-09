So gefährlich kann Einsamkeit sein

Viele Menschen haben zahlreiche Kontakte und fühlen sich dennoch einsam. Studien belegen nun, wie stark dieses subjektive Gefühl die körperliche Gesundheit und die Lebenserwartung beeinflussen kann.

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Die Erforschung sozialer Beziehungen und ihrer Bedeutung für unser Wohlbefinden hat eine lange Tradition. Bereits seit 1938 untersucht die Harvard Study of Adult Development diesen Zusammenhang. Ihre Langzeitdaten verdeutlichen, dass gute Beziehungen eng mit Gesundheit und Wohlbefinden verknüpft sind. Dennoch schützt auch ein großer Bekanntenkreis oder eine Partnerschaft nicht zwangsläufig vor dem Gefühl der Einsamkeit.

Unterschied zwischen Isolation und Einsamkeit

Für das Verständnis der Thematik unterscheidet die Wissenschaft klar zwischen zwei Phänomenen: Soziale Isolation bezeichnet den objektiven Mangel an Kontakten. Einsamkeit hingegen ist ein subjektives Empfinden. Sie entsteht genau dann, wenn die bestehenden Beziehungen nicht den persönlichen Bedürfnissen nach Verbundenheit entsprechen. Das Gefühl, von Mitmenschen verstanden zu werden, spielt hierbei eine zentrale Rolle. Somit kann jemand mit wenigen Kontakten völlig zufrieden sein, während ein großer Freundeskreis nicht automatisch vor Einsamkeit schützt.

Deutliche Folgen für die Gesundheit

Dass sich Einsamkeit nicht nur auf das Wohlbefinden, sondern auch auf den Körper auswirkt, belegt eine Metaanalyse im "British Journal of Health Psychology". Selbst bei grundsätzlich gesunden Personen geht Einsamkeit mit schlechteren Gesundheitswerten einher, was sich etwa bei der körperlichen Gesundheit und dem Schlaf zeigt. Diese Ergebnisse bilden Zusammenhänge ab, bewiesen ist eine direkte Ursache dadurch jedoch nicht.

Erhöhtes Risiko für die Sterblichkeit

Eine 2023 in "Nature Human Behaviour" veröffentlichte Untersuchung mit über 2,2 Millionen Erwachsenen zeigt zudem, dass soziale Isolation das Sterberisiko um 32 Prozent und Einsamkeit um 14 Prozent steigert. Eine weitere Metaanalyse vergleicht die schädliche Wirkung von Einsamkeit sogar mit dem Konsum von 15 Zigaretten pro Tag. Starke soziale Bindungen waren wiederum mit einer um 50 Prozent höheren Überlebenschance verbunden. Wer dauerhaft unter Einsamkeit leidet und sich belastet fühlt, kann professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.