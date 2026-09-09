Wettersturz: Jetzt wird es 15 Grad kälter

Eine Kaltfront zieht über das Land und beendet die hochsommerlichen Werte vorerst. Regen, teils kräftige Gewitter und ein spürbarer Temperatursturz stehen in ganz Österreich bevor.

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Eine Front erstreckt sich laut Unwetterzentrale quer über Europa und zieht im Tagesverlauf mit Niederschlägen sowie Gewittern über das Land. Damit vollzieht sich ein deutlicher Umschwung beim Wetter. Im Westen startet der Mittwoch bereits von der Früh weg mit schauerartigem und teils kräftigem Regen. Die Schauer und Gewitter breiten sich rasch weiter aus. Ab Mittag erreichen die Niederschläge auch den anfangs noch sonnigen Osten und Süden. In der Osthälfte besteht dabei die Gefahr von Hagel, Starkregen und Sturmböen. Zudem frischt der Westwind abseits der Gewitter lebhaft auf.

Spürbare Abkühlung im Land

Mit der Kaltfront kühlt es im Westen schon am Vormittag spürbar ab, sodass die Werte oft kaum noch die Marke von 15 Grad überschreiten. Im Osten und Südosten zeigt sich der Sommer hingegen noch ein letztes Mal von seiner heißen Seite mit Werten von bis zu 33 Grad.

Langsamer Abzug der Front

Die Front zieht am Donnerstag nur langsam Richtung Süden ab. Dadurch bleibt es von Osttirol und Kärnten über das östliche und zentrale Bergland weiterhin häufig nass und trüb. Vom Bodensee bis ins Weinviertel stellt sich im Westen und Norden Abtrocknung ein, wobei sich die Sonne zeitweise zeigt. Der im Osten anfangs lebhafte West- bis Nordwestwind lässt im Tagesverlauf nach. Die Höchstwerte erreichen nur noch 14 bis 23 Grad.

Trockenes Wetter im Westen

Am Freitag erwartet den Westen eine Mischung aus Sonne und vielen Wolken, wobei es dort weitgehend trocken bleibt. Im Süden, Osten und im zentralen Bergland regnet es zeitweise leicht bis mäßig. Bei schwachem bis mäßigem Nordwestwind liegen die Höchstwerte zwischen 15 und 22 Grad.