UFO-Alarm im Wiener Prater! Aufmerksame oe24-Leser haben ein seltsames Flugobjekt über dem beliebten Vergnügungspark entdeckt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Dienstag wollte oe24-Leser Michael eigentlich eine gemütliche Runde im Tagada drehen, doch dann passierten seltsame Dinge im Luftraum über dem Prater.

Video zum Thema UFO-Alarm im Wiener Prater © Privat

"Das Bundesheer ist mit einem riesigen Black Hawk Hubschrauber ziemlich tief über dem 2. Bezirk geflogen, da musste ich natürlich auch in den Himmel blicken", so Michael.

Doch nicht der Militär-Hubschrauber, sondern ein anderes Objekt ließ ihn staunen. "Was ist denn das?", fragte er sich zurecht.

Ein längliches, glänzendes Objekt schwebte über den Prater, bis es plötzlich verschwand. Erklären konnte sich dieses "Schauspiel" niemand.