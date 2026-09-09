Seltsames Objekt
UFO-Alarm im Wiener Prater
Am Dienstag wollte oe24-Leser Michael eigentlich eine gemütliche Runde im Tagada drehen, doch dann passierten seltsame Dinge im Luftraum über dem Prater.
UFO-Alarm im Wiener Prater
© Privat
"Das Bundesheer ist mit einem riesigen Black Hawk Hubschrauber ziemlich tief über dem 2. Bezirk geflogen, da musste ich natürlich auch in den Himmel blicken", so Michael.
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Doch nicht der Militär-Hubschrauber, sondern ein anderes Objekt ließ ihn staunen. "Was ist denn das?", fragte er sich zurecht.
Ein längliches, glänzendes Objekt schwebte über den Prater, bis es plötzlich verschwand. Erklären konnte sich dieses "Schauspiel" niemand.
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