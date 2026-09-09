Messer-Angriff in Freiburg: 74-Jähriger tot

Ein 74-jähriger Mann ist nach einem Messerangriff in Freiburg in Baden-Württemberg gestorben.

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Der mutmaßliche Täter sei am Tatort vor einem kirchlichen Gemeindezentrum im Freiburger Stadtteil Rieselfeld festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Zum Motiv und weiteren Hintergründen des Angriffs am Dienstagabend machte er keine Angaben. Religiöse Beweggründe des Täters schloss die Polizei jedoch aus. Weitere Menschen habe der Täter nicht angegriffen, hieß es.

Bereits am Sonntag war es in Freiburg zu einem Messerangriff auf einen 29-Jährigen gekommen, der dabei schwer verletzt wurde. Der Täter wurde nicht gefasst. Die Polizei prüfte einen möglichen Zusammenhang zwischen den beiden Angriffen.