CDU-Großspender und Unternehmer Carsten Maschmeyer sorgt mit einer knallharten Abrechnung im deutschen Fernsehen für ein politisches Beben. In der ARD-Talkshow "Maischberger" forderte er den sofortigen Rücktritt von Bundeskanzler Friedrich Merz und warf ihm vor, das Land aus purem Egoismus falsch zu steuern.

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Der bekannte Unternehmer und einstige CDU-Großspender Carsten Maschmeyer hat in der ARD-Talkshow "Maischberger" eine vernichtende Bilanz über die Regierungszeit von Bundeskanzler Friedrich Merz gezogen. Maschmeyer forderte unmissverständlich den sofortigen Rücktritt des deutschen Regierungschefs und schlug bereits potenzielle Nachfolger für das Kanzleramt vor.

Vernichtendes Urteil im öffentlich-rechtlichen Rundfunk

In der jüngsten Ausgabe der Talksendung sparte der prominente Investor nicht mit drastischen Worten. Nach Ansicht von Maschmeyer habe der amtierende deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz seine politische Mission komplett verfehlt und sei für das Amt ungeeignet. Der Unternehmer warf dem Kanzler vor, die Führung des Landes nicht aus staatspolitischen Erwägungen, sondern aus rein persönlichen Motiven angestrebt zu haben.

"Merz hat es voll vergeigt. Er muss weg. Er muss zurücktreten", erklärte Maschmeyer sichtlich emotional vor den Fernsehkameras. Der Kanzler habe das Amt laut dem Unternehmer vor allem gewollt, um sein eigenes Ego zu befriedigen und der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel zu beweisen, dass er es an die Spitze des Staates schaffen könne. Diese Abrechnung wiegt besonders schwer, da Maschmeyer die CDU noch Anfang 2025 mit einer namhaften Großspende finanziell massiv unterstützt hatte.

Schwere Vorwürfe gegen den Führungsstil von Friedrich Merz

Maschmeyer ging im Gespräch mit Moderatorin Sandra Maischberger detailliert auf die menschlichen und fachlichen Schwächen ein, die er bei Merz ausmacht. Aus seinem persönlichen Umfeld und von Personen, die direkt mit dem Kanzler zu tun haben, höre er immer wieder dieselben negativen Attribute über den Regierungschef. Merz trete demnach im Alltag unnahbar, belehrend und als absoluter Besserwisser auf.

Darüber hinaus wurde dem Kanzler ein hohes Maß an Arroganz bescheinigt, was es ihm unmöglich mache, die Menschen emotional zu erreichen und mitzureißen. Diese charakterlichen Eigenschaften würden sich nun auch in seiner täglichen Regierungsarbeit rächen, da es ihm an der notwendigen Empathie und Integrationskraft fehle, um das Land in schwierigen Zeiten zu führen und zu einen.

Historischer Absturz der Umfragewerte und parteiinterne Probleme

Auch die politische Leistungsbilanz des Kanzlers fiel in der Analyse des Unternehmers absolut verheerend aus. Merz habe es weder geschafft, seine eigene Partei zu einen, noch die schwierige Regierungskoalition im Griff zu behalten. Seine einstigen zentralen Versprechen habe er bis heute nicht einlösen können.

Besonders bitter sei das Versagen im Kampf gegen die politischen Ränder:

Keine AfD-Halbierung: Anstatt, wie einst angekündigt, die Stimmenanzahl der rechtspopulistischen AfD zu halbieren, habe Merz durch seine Politik das Gegenteil bewirkt.

Anstatt, wie einst angekündigt, die Stimmenanzahl der rechtspopulistischen AfD zu halbieren, habe Merz durch seine Politik das Gegenteil bewirkt. Halbierung der CDU: Durch den Schlingerkurs des Kanzlers habe sich faktisch die eigene Partei, die CDU, halbiert.

Durch den Schlingerkurs des Kanzlers habe sich faktisch die eigene Partei, die CDU, halbiert. Zustimmung auf Allzeittief: Das Resultat seien historisch schlechte Zustimmungswerte in der Bevölkerung, die ein geordnetes Regieren kaum mehr zulassen würden.

Die Nachfolge-Frage: Wüst, Günther und Söder im Fokus

Für den erfahrenen Investor ist die Situation daher völlig eindeutig. Er bediente sich einer maritimen Metapher, um die aktuelle Lage im Kanzleramt zu beschreiben: Merz habe das staatliche Schiff in die völlig falsche Richtung gesteuert und müsse nun umgehend die Kommandobrücke räumen, um weiteren Schaden vom Land abzuwenden.

Als potenzielle Nachfolger für das Kanzleramt brachte Maschmeyer sogleich drei hochkarätige Unions-Politiker ins Spiel, die er als hervorragende Offiziere auf dem Schiff bezeichnete. Namentlich nannte er Hendrik Wüst, den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Daniel Günther, den Landeschef aus Schleswig-Holstein, sowie Markus Söder, den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob diese massive Kritik eines ehemaligen Großspenders eine innerparteiliche Debatte über die Zukunft von Friedrich Merz auslösen wird.