Oktoberfest: SO viel kostet heuer die Wiesn-Maß

Vom 19. September an strömen wieder Millionen Besucher auf die Theresienwiese in München. Doch der Wiesn-Besuch wird 2026 erneut spürbar teurer. Gastronomen und Festwirte haben ihre Preislisten vorgelegt – gleichzeitig gibt es auf dem Festgelände einige organisatorische Neuerungen.

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Wer auf dem Oktoberfest eine Maß Bier bestellen möchte, muss 2026 zwischen 14,80 Euro und 15,90 Euro bezahlen. Im Durchschnitt entspricht das einer Steigerung von 2,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Grenze von 16 Euro pro Liter wurde damit knapp unterschritten. Für alkoholfreie Getränke verlangen die Wirte im Schnitt 11,13 Euro pro Liter Tafelwasser und 12,84 Euro für ein Spezi.

Auch bei den traditionellen Speisen greifen Gäste tief in die Tasche. Ein halbes Hendl kostet etwa im Löwenbräu-Festzelt 17,20 Euro. Bei den Süßspeisen schlägt der Kaiserschmarrn in der Bräurosl mit stolzen 27,50 Euro zu Buche. Der Münchner Sauerbraten im Löwenbräuzelt schlägt sogar mit 34,50 Euro zu – um gut sechs Euro mehr als noch im Vorjahr.

Bier am Oktoberfest heuer im Schnitt um 2,38 Prozent teurer. © Getty Images/iStockphoto

Neben den Preisen gibt es 2026 auch logistische Änderungen. Verlorene Gegenstände landen nicht mehr im Servicezentrum auf dem Geländewesen, sondern im Deutschen Museum Verkehrszentrum auf der Theresienhöhe. Zudem setzt die Stadt München auf ein erweitertes Sicherheitskonzept zur Steuerung der Besucherströme sowie auf das "Sunflower"-Schlüsselband für Menschen mit nicht sichtbaren Einschränkungen.