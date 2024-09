Koalition mit FPÖ? Erster SPÖ-Politiker bringt Blau-Rot ins Spiel

Einen Tag nach der Nationalratswahl fordert ein roter Bezirkschef, sich auch der FPÖ gegenüber zu "öffnen".

Viele rote Partei-Granden liebäugelten bereits mit einer Regierungsbeteiligung der SPÖ. Darunter auch Parteichef Andreas Babler, der seine Hand auch in Richtung ÖVP ausstrecke. Eine Koalition mit der FPÖ schloss er allerdings dezidiert aus. Auch andere Parteigrößen wollen Abstand zu den Blauen halten.

Einer, der das anders sieht, ist Schwadorfs Bürgermeister und Brucks SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Jürgen Maschl. Er forderte gegenüber den NÖN ein "Umdenken in der SPÖ". Schließlich könne man angesichts des Ergebnisses nicht alles richtig gemacht haben. "Wir müssen unsere Gesinnung an die Zeit anpassen. Wenn wir Regierungsverantwortung wollen, werden wir uns irgendwie bewegen müssen", so Maschl. Und: "Im Sinne unserer Wahlversprechen müssen wir eine Regierungsverantwortung anstreben." Für ihn sei es gar nötig, sich auch der FPÖ gegenüber zu "öffnen".