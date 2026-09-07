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EU-Beauftragte besorgt über Folgen des AfD-Erfolgs

Ein Mann im Anzug spricht mit Mikrofon und erhobenem Arm vor applaudierendem Publikum auf einer Bühne.
© APA/AFP/RONNY HARTMANN
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat sich bei einem Besuch in Litauen besorgt über die möglichen Folgen des AfD-Erfolgs bei der Landtagswahl im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt gezeigt.
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"Wir haben die Anschläge in Leipzig und die Sabotageakte miterlebt, und die Bedrohung nimmt in Europa deutlich zu. Gleichzeitig gewinnen jene Parteien an Einfluss, die diese Bedrohung ignorieren und behaupten, wir sollten nichts unternehmen, da es uns nichts angehe", erklärte Kallas.

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"Ich befürchte daher, dass wir eines Tages feststellen könnten, dass wir nicht genug getan haben, um die Bedrohungen abzuwehren und uns zu verteidigen", sagte Kallas nach einem Treffen mit dem litauischen Regierungschef Mindaugas Sinkevicius auf die Frage, was der Wahlsieg der AfD für die Europäische Union bedeute, in Vilnius weiter. Sie fügte hinzu, dass es letztendlich aber am deutschen Volk liege, als demokratischer Staat seine Entscheidungen zu treffen. Sinkevicius bezeichnete das Ergebnis der Abstimmung in Sachsen-Anhalt als "besorgniserregend".

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