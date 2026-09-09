Trump jubelt mit AfD: "Großartiger Abend"

US-Präsident Donald Trump hat den Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt auf die deutsche Einwanderungspolitik zurückgeführt.

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"Wow! Die populistische Partei in Deutschland hatte gerade einen wirklich großen Abend", schrieb Trump am Dienstag (Ortszeit) auf seiner eigenen Plattform Truth Social. Die Wähler seien die "absolut schrecklichen Einwanderungsregeln und -vorschriften" leid, die Deutschland so sehr geschadet hätten.

In Anlehnung an seinen Slogan "Make America Great Again" (MAGA) fügte Trump das auf Deutschland umgemünzte Akronym "MGGA" hinzu.

Bei der Landtagswahl am Sonntag war die vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte AfD mit 43,8 Prozent der Stimmen die mit Abstand stärkste Kraft geworden. Sie hatte die absolute Mehrheit nur knapp verpasst.