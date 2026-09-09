TV-Star Sarah Khalifa zum Tode verurteilt

Entsetzen bei den Fans von Sarah Khalifa (39) über den Richterspruch in Kairo: Die bekannte ägyptische TV-Moderatorin und Influencerin wurde zum Tode durch Erhängen verurteilt. Zusammen mit elf weiteren Angeklagten – darunter ihr Bruder – soll sie Teil einer Bande gewesen sein, die synthetische Drogen herstellte.

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Die regierungsnahe Zeitung Al-Ahram berichtet von zwei Wohnungen, die als Labore genutzt wurden. Dort seien über 750 Kilogramm Betäubungsmittel sowie Rohstoffe zur Herstellung und nicht registrierte Schusswaffen sichergestellt worden. Insgesamt standen 28 Personen vor Gericht: Zwölf erhielten die Todesstrafe, neun lebenslange Haft, sieben wurden freigesprochen.Khalifa, die mit ihrer Krimi-Sendung "Mission Impossible" bekannt wurde und auf Instagram 2,6 Millionen Follower hat, beteuert ihre Unschuld. Ihr Anwalt hat Berufung angekündigt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die 39-Jährige sitzt seit ihrer Festnahme im April 2025 in Haft. Zusätzlich verurteilte das Gericht sie wegen eines Angriffs auf ihren Chauffeur zu drei Jahren Haft.

2,6 Millionen Follower

Vor der Urteilsverkündung holte das Gericht wie vorgeschrieben die Einschätzung des Großmuftis ein. Ägypten ahndet Herstellung, Import und Handel mit Drogen besonders hart – bis hin zur Todesstrafe. 2025 sprach die Justiz laut Amnesty International 492 Todesurteile aus, vollstreckt wurden 23. Der Fall sorgt nun für Diskussionen über Ägyptens strikte Drogenpolitik - Sarah Khalifa hat immerhin 2,6 Millionen Follower auf Instagram.