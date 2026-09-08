Flick-Tormaschine Barcelona fordert formstarkes Feyenoord!

Favorit Barcelona empfängt Feyenoord Rotterdam zum CL-Auftakt. Die Flick-Elf brannte in der Liga mit vier Siegen ein Offensivfeuerwerk ab und peilt auch in der Königsklasse drei Punkte an.

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Der FC Barcelona startet am Mittwochabend mit einem Heimspiel gegen den niederländischen Topklub Feyenoord Rotterdam in die neue Ligaphase der Champions League (21:00 Uhr/live Sport24-Liveticker). Die Katalanen wollen endlich wieder nach dem Henkelpott greifen, den sie zuletzt im Jahr 2015 gewinnen konnten. Die Gäste aus Rotterdam triumphierten ihrerseits bereits 1970 im höchsten europäischen Bewerb.

Barca-Offensive präsentiert sich in absoluter Glanzform

Die Mannschaft von Cheftrainer Hansi Flick erwischte einen nach Maß geschneiderten Saisonstart in die La Liga. Mit vier Siegen aus vier Spielen gegen Elche, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano sowie Valencia und sagenhaften 17 erzielten Toren stehen die Blaugrana an der Tabellenspitze. Historisch spricht ebenfalls alles für die Spanier: In den bisherigen zwei Duellen in der Saison 1974/75 setzte sich Barcelona mit einem Gesamtergebnis von 3:0 durch.

Feyenoord reist mit beeindruckender Serie nach Spanien

Allerdings reist auch Feyenoord mit viel Selbstvertrauen nach Katalonien. Das Team von Coach Giovanni van Bronckhorst ist seit Anfang März in allen Bewerben ungeschlagen und verzeichnete in der laufenden Meisterschaft drei Siege und zwei Unentschieden. Nach dem jüngsten 3:1-Erfolg gegen Nijmegen wollen die Niederländer den Favoriten ärgern. In der Offensive setzt Feyenoord vor allem auf Gjivai Zechiel, der in fünf Partien bereits vier Tore erzielen konnte.

Personalsorgen auf beiden Seiten vor dem Duell

Beide Trainer müssen für den Auftakthit personelle Rückschläge verkraften. Hansi Flick verzichtet auf die verletzten Frenkie de Jong und Roony Bardghji sowie den gesperrten Eric Garcia. Auf der Gegenseite fehlen den Holländern unter anderem Thomas Beelen und Jakub Moder. Es wird erwartet, dass Barca-Star Lamine Yamal und Neuzugang Anthony Gordon in der Startelf stehen, um Raphinha an vorderster Front zu unterstützen.