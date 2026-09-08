0:1 - LASK stolpert beim Champions-League-Debüt

Didi Kühbauers Europacup-Helden versemmeln das Königsliga-Debüt gegen AEK Athen. Der LASK verlor beim griechischen Meister mit 0:1.

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Zwei Wochen nach dem "Wunder von Linz", dem 5:1 gegen Celtic Glasgow starteten die Linzer topmotiviert in die Ligaphase der Königsklasse. Die AEK Arena: ein Hexenkessel. Der kochte bereits in der 3. Minute über, als Stürmerstar Jovic an LASK-Goalie Jungwirth scheiterte. Dem LASK geht Stürmertank Adeniran nach einer Jochbein-OP ebenso ab, wie der zu Beginn noch immer geschonte Heimkehrer Sasa Kalajdzic.

21. Min.: Marin hämmert Freistoß ins Kreuzeck

Dann die 21. Minute: Schlechter Abschlag von Jungwirth. Foul von Bogarde an Koita. Freistoß an der Strafraumgrenze, Marin zimmert den Ball ins Kreuzeck - 1:0 für die Athener.

Bei der nächsten AEK-Topchance nach Bogarde-Fehler klärt Andrade vor Varga (36.).

Vor der Pause hat der LASK die Top-Chance auf den Ausgleich, doch Lang scheitert aus kurzer Distanz an AEK-Goalie Brignoli (41.). Und dann hat der LASK Glück, dass es zur Pause nur 0:1 steht, als Varga seinen Kopfball nach Freistoß übers Tor setzt.

Auch nach Seitenwechsel schafft es LASK-Trainer Didi Kühbauer nicht, seinen Spielern mehr Entschlossenheit einzuhämmern.

Horvath scheitert an Brignoli, der den Ball mit dem Fuß neben das Tor lenkt (49.).

Ausgleichschance! Kalajdzic köpft übers Tor

AEK-Star Jovic jubelt über das vermeintliche 2:0, doch der Treffer wird vom VAR kassiert - Abseits (65.)!

In der 74. Minute kommt Kalajdzic rein, doch der Last-Minute-Torheld beim WM-3:3 gegen Jordanien kann die Partie auch nicht mehr retten. Nach einem Eckball in der Nachspielzeit hat er sogar den Ausgleichstreffer am Kopf, doch die Kugel geht knapp über die Latte.

"Müssen daraus lernen und es besser machen"

Dementsprechend enttäuscht erklärte der Heimkehrer nach dem Schlusspfiff: "Unser Niveau war phasenweise gut, aber nicht gut genug, um bei diesem hohen Niveau einen Punkt mitzunehmen. Wir müssen daraus lernen und es beim nächsten Mal besser machen."

Tormann Jungwirth: "Die Champions League ist die größte Bühne der Welt, dafür haben wir uns nicht so schlecht präsentiert."

Trainer Kühbauer ärgert sich über "Kleinigkeiten", die nicht gepasst haben. "Vor der Pause hat uns die Überzeugung gefehlt, in Zweikämpfen müssen wir einfach präsenter sein. Spiele wie dieses wird jedem helfen, weiterzukommen." Zur Last-Minute-Chance von Kalajdzic meinte der Coach: "Er weiß selbst, dass er eine Riesenchance liegenlassen hat, aber so ist der Fußball ..."