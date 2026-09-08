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2 Coaches vorne weg

Glasner in Top 10: Diese Trainer cashen am meisten

SR
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Ein Mann mit kurzer Frisur und schwarzer Jacke lächelt in die Kamera, unscharfer Hintergrund.
© IMAGO/Offside Sports Photography
Nicht nur die Spieler verdienen immer mehr, auch die Trainer im Welt-Fußball erreichen ungeahnte Höhen.
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Erst im Sommer 2026 beendete Oliver Glasner seine rund zweieinhalb-jährige Amtszeit bei Crystal Palace und wechselte innerhalb Englands zu Nottingham Forest.

Welche Auswirkungen dieser Transfer sportlich haben wird, ist noch offen. Finanziell ist aber schon eines klar: Der Österreicher stieg zu den bestbezahltesten Trainern der Welt auf.

Wie viel die Trainer genau abkassieren, ist natürlich nicht bekannt, doch kolportierte Summen kursieren. Bei Glasner ist die Rede von 15 Millionen Euro im Jahr – in der Premier League hat nur einer mehr.

Top-Duell Simeone gegen Inzaghi

Und das ist der frischgebackene Meister Mikel Arteta, der von Arsenal rund 17 Mio. Euro bekommen soll. Landsmann und guter Freund Xabi Alonso verdient bei Chelsea angeblich rund 13 Mio. Euro.

Sein Nachfolger bei Real Madrid, "The Special One" José Mourinho, verdient sogar etwas weniger. Seit seiner Rückkehr zu den Königlichen dürfte der 63-Jährige bei zwölf Millionen Euro liegen.

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Die zwei Top-Plätze sind ganz klar belegt. Ex-Inter-Coach Simone Inzaghi ging für das große Geld zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien – und das bekommt er auch. Rund 26 Mio. Euro casht der Italiener für seine Dienste.

Damit ist er dem Vernehmen nach die Nummer eins, auch wenn verschiedene Quellen andere Ergebnisse liefern. Atletico Madrids Diego Simeone befindet sich aber definitiv in der Nähe, mit rund 24 Mio. Euro.

Guardiola-Nachfolger kassiert nur die Hälfte

Dahinter rangiert der doppelte Champions-League-Sieger Luis Enrique, auch wenn bei seinem Gehalt die Einschätzungen weit auseinandergehen. Von zwölf bis zu 20 Millionen Euro ist die Rede.

Ebenfalls nennenswert ist Guardiolas-Nachfolger bei Manchester City, Enzo Maresca. Während Pep mit über 20 Mio. Euro ganz oben zu finden war, kassierte der Italiener mit zehn Mio. Euro nur rund die Hälfte.

Die 10 bestbezahlten Trainer der Welt:

  • Simone Inzaghi (Al-Hilal)
  • Diego Simeone (Atletico Madrid)
  • Luis Enrique (Paris St. Germain)
  • Mikel Arteta (Arsenal FC)
  • Oliver Glasner (Nottingham Forest)
  • Xabi Alonso (Chelsea FC)
  • José Mourinho (Real Madrid)
  • Ange Postecoglou (Al-Nassr)
  • Enzo Maresca (Manchester City)
  • Luciano Spalletti (Juventus)

Andoni Iraola bei Liverpool darf sich über rund zwölf Millionen Euro freuen.

Ebenfalls weit oben zu finden sind Juves Luciano Spalletti mit knapp über zehn Mio., oder auch Ange Postecoglou bei Al-Nassr mit einer ähnlichen Summe.

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