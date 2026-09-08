Haaland-Doppelpack schießt ManCity zum 2:0-Auftaktsieg in Porto

Traumstart in die Königsklasse! Manchester City gewinnt das Auswärtsspiel beim FC Porto dank Doppelpacker Erling Haaland mit 2:0. Die Skyblues bewahrten in der Hitzeschlacht die Nerven.

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Erfolgreicher Auftakt für Manchester City in die neue Ligaphase der Champions League! Die Mannschaft von Cheftrainer Enzo Maresca setzte sich am 1. Spieltag im stimmungsvollen Estadio do Dragao mit 2:0 (0:0) beim portugiesischen Meister FC Porto durch. Matchwinner des Abends war einmal mehr Tormaschine Erling Haaland, der beide Treffer für die Gäste erzielte.

Köpfer nach der Pause und heiße Phase im Estadio do Dragao

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der Porto-Schlussmann Diogo Costa unter anderem gegen Haaland glänzend parierte, schlug das englische Star-Ensemble kurz nach dem Seitenwechsel eiskalt zu. Nach einer Maßflanke von Enzo Fernandez Nickte Haaland den Ball per Aufsetzer zur 1:0-Führung für die Skyblues ein (47.). Die Hausherren forderten die City-Defensive in der Folge vehement und drängten intensiv auf den Ausgleich, verpassten durch William Gomez und Alan Varela jedoch beste Gelegenheiten.

Erlösung durch Erling Haaland in der Nachspielzeit

Erling Haaland jubelt im heutigen Champions-League-Match im Estadio do Dragao über seinen Treffer für Manchester City. Der norwegische Stürmer-Star schoss die Skyblues mit einem Doppelpack zum 2:0-Auswärtssieg gegen den FC Porto und bescherte Trainer Enzo Maresca damit einen gelungenen Einstand in der Königsklasse. © Getty Images

In einer von vielen Emotionen, Rudelbildungen und Gelben Karten geprägten Schlussphase bewahrte ManCity die Übersicht. In der ersten Minute der Nachspielzeit machte Haaland schließlich den Deckel drauf: Nach Vorarbeit von Rayan Ait Nouri schob der norwegische Superstar die Kugel überlegt zum 2:0-Endstand ins Netz (90.+1).