In Vaters Fußstapfen
Red Bull Salzburg holt Glasner-Sohn
Red Bull Salzburg investiert jetzt in ihre Trainer-Zukunft. Niklas Glasner (20), Sohn des aktuell besten österreichischen Trainers Oliver Glasner, soll laut den "Salzburger Nachrichten" als Videoanalyst der U15 der Bullen arbeiten. Zuvor war er bei Austria Wien.
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Der 20-Jährige kickte jahrelang im Nachwuchs bis in die Kampfmannschaft vom SV Luksch Riedau (Bezirksliga). Zudem ist er seit Anfang August der Co-Trainer der U12 des Vereins. Trotz seines Alters besitzt Glasner Jr. schon die ÖFB-D-Lizenz.
Schon sein Vater war bei Red Bull Salzburg tätig. 2012 arbeitete er als Sportkoordinator. Später wurde der jetzige Nottingham-Forest-Coach der Co-Trainer von Roger Schmidt, bevor er seine eigene Karriere startete..
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