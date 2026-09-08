Red Bull Salzburg holt Glasner-Sohn

Oliver Glasners Sohn Niklas wechselt als Videoanalyst nach Salzburg.

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Red Bull Salzburg investiert jetzt in ihre Trainer-Zukunft. Niklas Glasner (20), Sohn des aktuell besten österreichischen Trainers Oliver Glasner, soll laut den "Salzburger Nachrichten" als Videoanalyst der U15 der Bullen arbeiten. Zuvor war er bei Austria Wien.

Der 20-Jährige kickte jahrelang im Nachwuchs bis in die Kampfmannschaft vom SV Luksch Riedau (Bezirksliga). Zudem ist er seit Anfang August der Co-Trainer der U12 des Vereins. Trotz seines Alters besitzt Glasner Jr. schon die ÖFB-D-Lizenz.

Schon sein Vater war bei Red Bull Salzburg tätig. 2012 arbeitete er als Sportkoordinator. Später wurde der jetzige Nottingham-Forest-Coach der Co-Trainer von Roger Schmidt, bevor er seine eigene Karriere startete..