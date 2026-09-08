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In Vaters Fußstapfen

Red Bull Salzburg holt Glasner-Sohn

Ein Trainer gibt Anweisungen am Spielfeldrand, Zuschauer sitzen im Hintergrund.
© Getty Images
Oliver Glasners Sohn Niklas wechselt als Videoanalyst nach Salzburg.
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Red Bull Salzburg investiert jetzt in ihre Trainer-Zukunft. Niklas Glasner (20), Sohn des aktuell besten österreichischen Trainers Oliver Glasner, soll laut den "Salzburger Nachrichten" als Videoanalyst der U15 der Bullen arbeiten. Zuvor war er bei Austria Wien.

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Der 20-Jährige kickte jahrelang im Nachwuchs bis in die Kampfmannschaft vom SV Luksch Riedau (Bezirksliga). Zudem ist er seit Anfang August der Co-Trainer der U12 des Vereins. Trotz seines Alters besitzt Glasner Jr. schon die ÖFB-D-Lizenz.

Schon sein Vater war bei Red Bull Salzburg tätig. 2012 arbeitete er als Sportkoordinator. Später wurde der jetzige Nottingham-Forest-Coach der Co-Trainer von Roger Schmidt, bevor er seine eigene Karriere startete..

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