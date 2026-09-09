Bauernregel: Wenn es heute regnet, droht ...

Eine alte Bauernregel verspricht einen schwierigen Herbst, wenn es am 9. September regnet.

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Heute zieht eine Kaltfront über Österreich. In Vorarlberg und Tirol kann es bereits in der Früh regnen, im Tagesverlauf breiten sich Schauer sowie teils kräftiger, gewittriger Regen weiter nach Osten aus. Im Osten startet der Tag dagegen noch deutlich freundlicher mit Sonnenschein, bevor im Laufe des Tages Wolken und Niederschläge aufziehen. Die Temperaturen erreichen im Westen nur noch etwa 18 bis 24 Grad, im Osten sind anfangs noch bis zu 31 Grad möglich, ehe der Wind auf West dreht.

Alte Bauernregeln zum Gorgontag

Der 9. September hat im alten Bauernkalender eine besondere Bedeutung. Am Gedenktag des heiligen Gorgonius entscheidet sich nach einer überlieferten Regel angeblich die Entwicklung des Herbstes. Eine Überlieferung verspricht Hoffnung: "Ist Gorgon schön, bleibt’s noch sechs Wochen schön." Andere Varianten klingen ungemütlicher: "Bringt St. Gorgon Regen, folgt ein Herbst mit bösen Wegen." Zudem heißt es drastisch: "Regnet es am Sankt Gorgons Tag, geht dir Ernte verloren bis auf den Sack."

Hintergrund der historischen Warnungen

Die Sprache dieser Sprüche basiert auf alten Erfahrungen der Landwirtschaft. Mit den "bösen Wegen" waren vor allem aufgeweichte und schwer befahrbare Pfade gemeint. Niederschlag im Herbst bedeutete erschwerte Erntebedingungen, da schwere Fuhrwerke schlechter eingesetzt werden konnten und sich das Einbringen von Getreide verzögerte. Blieb das Erntegut zu lange feucht, drohten Qualitätsverluste. Die Warnung vor Ernteverlusten ist daher historisch zu verstehen und stellt keine moderne Wetterprognose dar.

Auch die freundliche Regel lässt keine sichere Ableitung zu. Ein sonniger Tag garantiert keine sechs Wochen Sonnenschein. Frühherbstliche Wetterlagen verändern sich oft rasch: Hochdruckgebiete bringen spätsommerliche Wärme, während Kaltfronten kühle und feuchte Luft nach Österreich transportieren. Das aktuelle Wetter passt zwar zu den Warnungen vor einem kühlen Herbst, eine Vorhersage für die nächsten sechs Wochen erlaubt der Tag jedoch nicht.