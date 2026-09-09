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Vor Bub (7)

Kampfhund beißt kleinen Terrier tot

Ein American Staffordshire Terrier steht auf einem gepflasterten Platz und schaut nach vorne.
© Getty Images/iStockphoto
Ein Jack Russell Terrier, der gerade angeleint auf einem Spaziergang mit einem siebenjährigen Buben war, ist am Dienstag in der Kärntner Bezirksstadt Völkermarkt von einem ausgebüxten Staffordshire Terrier angefallen und totgebissen worden.
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Wie die Polizei berichtete, wurde der kleinere Hund mehrfach in den Rücken gebissen, er verendete noch vor dem Eintreffen der Polizei. Der Siebenjährige blieb unverletzt, erlitt jedoch einen schweren Schock.

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Zu der Hundeattacke war es in der Nachbarschaft des Elternhauses des Buben gekommen. Er spazierte mit seinem Hund an der Leine an dem anderen Wohnhaus vorbei, als der Staffordshire Terrier durch die Haustür ins Freie lief und den kleineren Hund angriff.

Die Besitzer des Staffordshire Terriers konnten die Hunde dann trennen, allerdings zu spät. Ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes wurde zur Betreuung des geschockten Kindes angefordert.

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