Notarzt-Hubschrauber abgestürzt – fünf Tote

Bei einem Hubschrauberabsturz in Malaysia sind fünf Menschen - der Pilot und ein medizinisches Versorgungsteam - ums Leben gekommen.

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Der Helikopter eines Versorgungsdienstes stürzte auf einem abgelegenen Flugplatz in der Region Sarawak im Nordwesten der Insel Borneo ab, wie die Behörden am Mittwoch erklärten. Die Absturzstelle befindet sich laut Katastrophenschutz rund 315 Kilometer südöstlich der Stadt Miri.

Alle fünf Insassen seien ums Leben gekommen, erklärte der Katastrophenschutzleiter Galong Luang unter Verweis auf Angaben der Einsatzkräfte und des Gesundheitsministeriums. Aufnahmen in Onlinediensten zeigen, wie kurz vor dem Aufprall Rauch aus dem Hubschrauber quoll. Die Absturzursache blieb zunächst unklar. Die Behörden kündigten eine Untersuchung an.

Die sogenannten Fliegenden Ärzte stellen die medizinische Versorgung indigener Gemeinschaften in abgelegenen Regionen sicher. Der Dienst steuert Siedlungen im Abstand von ein oder zwei Monaten an.