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Obduktion angeordnet

Migrant stirbt versteckt in Auto auf Fähre

Autos stehen auf einer Fähre über das Meer, im Hintergrund ist Kalabrien an der Küste zu sehen.
© Getty Images (Symbolbild)
Ein 25-jähriger Tunesier ist auf einer Fähre von Tunis nach Palermo gestorben, nachdem er sich offenbar versteckt in einem Auto nach Italien einschleusen wollte.
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Der Mann habe keine Ausweispapiere bei sich gehabt, teilte die italienische Nachrichtenagentur ANSA mit.

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Die Besitzerin des Wagens, ebenfalls eine Tunesierin, bemerkte den Angaben zufolge, dass der junge Mann tot war. Ihre Rolle und eine mögliche Verantwortung für den Tod des Mannes werden nun von der Staatsanwaltschaft geprüft. Die Besatzung der Fähre verständigte daraufhin die Wasserschutzpolizei. Bei der Ankunft des Schiffes warteten Einsatzkräfte im Hafen von Palermo.

Ein Gerichtsmediziner führte dort eine erste Untersuchung der Leiche durch. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Sie soll unter anderem klären, wann und woran der 25-Jährige gestorben ist.

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