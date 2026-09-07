Niederbayern
Frau findet zwei Meter lange Anakonda in Wiese
Straubing. Eine zwei Meter lange Schlange ist in Kirchroth (Landkreis Straubing-Bogen) in Bayern aufgetaucht. Bei der Schlange handelt es sich um eine Anakonda, teilte die Polizei am Montag mit. Eine Frau fand das Tier am Samstag auf einer Wiese zwischen Kirchroth und Oberzeitldorn.
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Autobahnpolizei und Feuerwehr fingen die Schlange ein und brachten sie in die Reptilienauffangstation in München. Nun sucht die Polizei nach dem Besitzer.
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