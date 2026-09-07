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Frau findet zwei Meter lange Anakonda in Wiese

Eine große, gemusterte Anakonda liegt auf Gras und trockenem Boden.
© Autobahnpolizeistation Kirchroth
Autobahnpolizei und Feuerwehr fingen die Schlange ein.
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Straubing. Eine zwei Meter lange Schlange ist in Kirchroth (Landkreis Straubing-Bogen) in Bayern aufgetaucht. Bei der Schlange handelt es sich um eine Anakonda, teilte die Polizei am Montag mit. Eine Frau fand das Tier am Samstag auf einer Wiese zwischen Kirchroth und Oberzeitldorn.

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