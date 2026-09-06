oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

20 Verletzte

Schwerer Reisebus-Crash in Bayern

Unscharfer Blick auf die Sitze und den Gang eines modernen Reisebusses.
© Getty Images
Bei einem Unfall mit einem Reisebus auf der Autobahn 3 sind am Sonntag nach Polizeiangaben 20 Menschen verletzt worden.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein Fahrzeug war auf den Reisebus und ein weiteres Fahrzeug bei Wörth an der Donau im Landkreis Regensburg in stockendem Verkehr aufgefahren, wie ein Polizeisprecher sagte.

Auch interessant

Horror-Crash! Leclerc schrottet seinen Ferrari

Verstappen flucht: "Weniger Power als ein Fiat Punto"

A2-Staufalle Wöllersdorf endlich entschärft

Im Reisebus wurden den Angaben zufolge 15 Menschen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam der Bus aus Baden-Württemberg und hatte ältere Reisegäste an Bord. Die älteste Insassin war 96 Jahre alt. Fünf weitere Menschen wurden in dem Auto verletzt, das auf den Bus und den weiteren Wagen aufgefahren war, wie ein Polizeisprecher sagte. Im zweiten Auto gab es keine Verletzten.

Laut Polizei waren mehrere Krankenwagen im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Die Verletzungen seien aber alle leicht gewesen, sagte der Polizeisprecher. Die Autobahn war nach dem Unfall gesperrt. Laut dem ADAC bildete sich am Nachmittag ein etwa sechs Kilometer langer Stau, bevor die Autobahn gegen 14.30 Uhr wieder freigegeben werden konnte.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

TV-Star zum Tode verurteilt

Eskalation im Libanon: USA soll Israel zurückpfeifen

Xavier Naidoo: Staatsanwaltschaft eröffnet Verfahren

Patent aus 1891 beweist: So muss die Klopapierrolle hängen

Influencer stirbt nach Penis-Vergrößerung in Bangkok

Nach Flugzeug-Randale: Immobilienmakler entlassen

Amazon-Flugzeug kommt von Landebahn ab – fünf Tote

Experte verrät: DAS ist das beste Hobby

Tausende Serben nehmen Abschied von Kriegsverbrecher Mladić

Frau findet zwei Meter lange Anakonda in Wiese