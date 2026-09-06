Griechenland-Geheimtipp: Trauminsel abseits des Trubels

Während Klassiker wie Santorini unter dem Touristen-Ansturm ächzen, lockt eine kleine Insel mit Ursprünglichkeit, Pinienwäldern und echtem Lebensgefühl.

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Griechenland verzeichnete im Jahr 2025 einen Tourismus-Boom mit fast 38 Millionen Besuchern, was einem Plus von 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bekannte Urlaubsinseln wie Santorini und Mykonos stoßen wegen des großen Andrangs längst an ihre Grenzen. Die griechische Regierung reagiert darauf bereits mit angekündigten, strengeren Bauvorschriften.

Geheimtipp statt überfüllter Strände

Wer dem Massentourismus entfliehen möchte, findet mit der Insel Poros eine echte Alternative. Das 23 Quadratkilometer kleine Eiland liegt im Saronischen Golf und ist nur einen 300 Meter breiten Kanal vom Peloponnes getrennt. Massenabfertigung, Partyboote oder riesige Hotelkomplexe sucht man hier vergeblich.

Anreise nur übers Wasser

Einen Flughafen gibt es auf der Insel nicht, weshalb auch Pauschalreisen der großen Veranstalter wegfallen. Die Anreise erfolgt ausschließlich über das Wasser. Von Piräus aus erreicht man das Eiland mit der Schnellfähre in etwa 75 Minuten. Alternativ geht es mit dem Auto oder Bus über den Peloponnes nach Galatas und von dort mit Wassertaxis weiter, wie das Portal "baden24" berichtet.

Entspannung auf kleiner Insel

Auf der Insel gilt das griechische Motto "Siga-siga" – es wird gemütlich angegangen. Urlauber finden dort familiengeführte Tavernen, neoklassizistische Häuser und den historischen Uhrturm aus dem Jahr 1927 als Wahrzeichen. Zudem bietet Poros dichte Pinienwälder auf dem Inselteil Kalavria, einen duftenden Zitronenwald sowie historische Sehenswürdigkeiten wie das Poseidon-Heiligtum aus dem 6. Jahrhundert vor Christus.