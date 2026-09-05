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Raumfahrt-Mission

Bayrische Weltraum-Rakete erfolgreich gestartet

Ein Kriegsschiff feuert nachts im Meer eine leuchtende Rakete ab.
© Getty Images
Das bayerische Raumfahrt-Start-Up Isar Aerospace hat einen neuen Versuch mit seiner Trägerrakete gewagt.
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Die Spectrum-Rakete des deutschen Herstellers startete zu ihrem zweiten Testflug ins All. Die Rakete hob um 22.12 Uhr vom norwegischen Weltraumbahnhof Andøya ab, wie auf einem Livestream zu sehen war. Nach zehn Minuten riss die Videoübertragung zum Boden ab, nachdem die Rakete die maximale Reichweite der Verbindung überschritten hatte.

Die Spectrum-Rakete war im Frühjahr vergangenen Jahres zu ihrem ersten Testflug gestartet und nach 30 Sekunden ins Meer gestürzt. Der zweite Start war ursprünglich für Jänner geplant, wurde jedoch mehrmals verschoben.

Die Spectrum soll nach der Serienreife zivile und militärische Satelliten in erdnahe Umlaufbahnen wenige hundert Kilometer über dem Erdboden bringen. Ziel des in Ottobrunn bei München ansässigen Unternehmens ist die Produktion von 40 Raketen pro Jahr. Laut Unternehmen ist Isar Aerospace jetzt schon mit Aufträgen über mehrere hundert Millionen Dollar bis zum Jahr 2028 ausgebucht, obwohl die Rakete nicht serienreif ist.

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