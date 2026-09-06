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F1-Aufreger

Verstappen flucht: "Weniger Power als ein Fiat Punto"

Red-Bull-Star Max Verstappen.
© Getty Images
Der viermalige Weltmeister Max Verstappen ärgert sich einmal mehr über seinen nicht siegfähigen Red-Bull-Boliden.
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"Irgendwann müssen sie Max ein siegfähiges Auto hinstellen", hatte der frühere Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko unlängst im oe24-Interview gemeint. "Für Monza wird sich das, fürchte ich, nicht ausgehen." Damit dürfte der 83-jährige Grazer richtig liegen.

Im Qualifying Mercedes-Pole "zerstört"

Im Qualifying für den Grand Prix von Italien kam der viermalige Weltmeister aus den Niederlanden nicht über Platz 6 hinaus. Am Funk beschwerte er sich bei seinem Renn-Ingenieur Gianpiero Lambiase: "Mein Auto hat weniger Power als ein Fiat Punto!"

Ob bewusst oder unbewusst: Verstappen dürfte Gasly zur Sensations-Pole verholfen haben. Denn unmittelbar vor dem letzten Angriff auf die Poleposition waren die Silberpfeile von Kimi Antonelli und George Russell auf Verstappen aufgelaufen. "Max hat alle vor der letzten Kurve auflaufen lassen", beklagte sich Mercedes-Boss Toto Wolff gegenüber Sky.  "Das hat er natürlich clever gemacht".

Am Sonntag, wenige Minuten vor dem Start zum Italien-GP klagte Verstappen dann über "Probleme mit der Hinterachse". Dafür lief's dann nach dem Start überraschend gut ...

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