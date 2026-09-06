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Rote Flagge

Horror-Crash! Leclerc schrottet seinen Ferrari

Ein roter Formel-1-Ferrari steht nach einem Unfall beschädigt in der Streckenbegrenzung.
© Getty Images
Horror-Unfall in Monza! Ferrari-Star Charles Leclerc ließ die Tifosi in Monza kurz verstummen - krachte hart in die Wand. Das Rennen wurde untergebrochen.
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In der zweiten Runde musste der Grand Prix von Italien in Monza mit Roter Flagge unterbrochen werden.

Charles Leclerc verlor das Heck seines Ferraris und krachte mit voller Wucht in die Wand.

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Die gute Nachricht: Der Ferrari-Pilot konnte eigenständig aus seinem Wrack aussteigen.

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