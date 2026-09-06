Rote Flagge
Horror-Crash! Leclerc schrottet seinen Ferrari
In der zweiten Runde musste der Grand Prix von Italien in Monza mit Roter Flagge unterbrochen werden.
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Charles Leclerc verlor das Heck seines Ferraris und krachte mit voller Wucht in die Wand.
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Die gute Nachricht: Der Ferrari-Pilot konnte eigenständig aus seinem Wrack aussteigen.
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