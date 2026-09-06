Horror-Crash! Leclerc schrottet seinen Ferrari

Horror-Unfall in Monza! Ferrari-Star Charles Leclerc ließ die Tifosi in Monza kurz verstummen - krachte hart in die Wand. Das Rennen wurde untergebrochen.

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In der zweiten Runde musste der Grand Prix von Italien in Monza mit Roter Flagge unterbrochen werden.

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Charles Leclerc verlor das Heck seines Ferraris und krachte mit voller Wucht in die Wand.

Die gute Nachricht: Der Ferrari-Pilot konnte eigenständig aus seinem Wrack aussteigen.