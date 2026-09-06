In diesem Dorf lebt nur ein einziger Bewohner

Fernand lebt seit 17 Jahren komplett allein in einem spanischen Dorf. Dank niedriger Kosten spart er monatlich viel Geld und genießt vor allem die absolute Ruhe.

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Spanien. Fernand lebt seit 17 Jahren in Benamira, einem kleinen Dorf in der spanischen Provinz Soria, und ist dort heute der einzige dauerhafte Bewohner. Seine Entscheidung bereut er nicht, was vor allem an der Ruhe und den niedrigen Lebenshaltungskosten liegt.

Da das Haus seiner Familie gehört, zahlt er keine Miete. Laut "Focus online" fallen für Strom monatlich rund 40 bis 50 Euro an, während sich die Kosten für Lebensmittel auf etwa 300 bis 400 Euro belaufen. Hinzu kommen 300 bis 400 Euro für Benzin, da man in der abgelegenen Gegend ohne Auto aufgeschmissen ist. Für Mobilfunk und Daten zahlt er rund 50 Euro bei einem monatlichen Einkommen von etwa 1.500 Euro.

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Günstiges Leben in Benamira

Über seine Ersparnisse sagt er: "Wenn ich mich strikt an mein Budget halte, spare ich tatsächlich 700 Euro. Aber ich bin nicht strikt, denn man muss das Leben auch genießen." Der Preis für dieses günstige Leben ist allerdings die Abgeschiedenheit. Das nächste Krankenhaus ist 90 Kilometer entfernt, und auch der öffentliche Nahverkehr fehlt. Dennoch möchte Fernand nicht in die Stadt zurückkehren.

58 leere Häuser

Früher wohnten mehr als 200 Menschen in Benamira, ehe es die Bewohner in größere Städte zog. Heute gibt es im Ort weder eine Schule noch ein Geschäft. Die insgesamt 58 Häuser werden jedoch zum Teil von ihren Eigentümern genutzt, vor allem im Sommer, wie "Focus online" berichtet.

Fernand arbeitet unter der Woche in der Straßeninstandhaltung. Dem Bericht zufolge joggt er am Feierabend, kümmert sich um den Gemüsegarten, kocht oder scheibt humorvolle Monologe über das Landleben.

Wohnungsnot in Städten

In dem Leben auf dem Land sieht er sogar eine mögliche Antwort auf die Wohnungsnot in den Städten. Für eine Wohnung in Benamira hält er eine Miete von rund 200 bis 250 Euro für möglich. Für ihn selbst steht jedoch nicht nur das gesparte Geld im Mittelpunkt, sondern vor allem die Ruhe.