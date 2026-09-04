Österreicher starb am Strand von Caorle

Ein 59-jähriger Tourist starb nach einem medizinischen Notfall am Ponente-Strand.

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Tödlich endete der Urlaubsnachmittag für einen Österreicher in Caorle: Ein 59-jähriger Österreicher war am Donnerstag gegen 14.00 Uhr am Ponente-Strand im Meer gewesen, als er plötzlich mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen bekam. Rettungsschwimmer bemerkten, dass der Tourist im Wasser kollabierte, brachten den Mann - der mit seinem Bruder am Spiaggia di Ponente gewesen war - an Land und begannen sofort mit der Reanimation.

Einsatzkräfte aus Caorle sowie ein Rettungshubschrauber aus Treviso wurden angefordert. Auch die Küstenwache von Caorle kam zu Hilfe. Doch alle Bemühungen waren vergebens - trotz Wiederbelebungsversuchen starb der Österreicher noch vor Ort am Strand.

Tragischerweise war das der zweite Todesfall eines Österreichers binnen weniger Tage in Caorle: Erst am 26. August war ebendort ein 51-jähriger Österreicher nach einem medizinischen Notfall im Wasser ums Leben gekommen.