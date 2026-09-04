Teenie-Einbrecher durch Katzenkamera überführt

Zwei Tatverdächtige (13 und 16) wurden vom Bewohner beim Coup von der Ferne aus überrascht und beobachtet - die umgehende Verständigung fasste die Burschen.

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Wien. Aufgeregt verständigte ein 31-jähriger Mann am Donnerstag die Polizei, als er über eine in seiner Wohnung installierte Katzenkamera (von seinem Arbeitsplatz aus am PC) beobachtet hatte, dass sich mindestens eine fremde Person in seiner Wohnung befand.

Die alarmierte Exekutive traf dann im Stiegenhaus auf zwei Teenager mit Rucksäcken, die soeben flüchten wollten. Bei dem Duo wurden Gold, Bargeld, Schmuck sowie Einbruchswerkzeug entdeckt. Anhand der Überwachungsbilder wurde einer der beiden, ein 16-Jähriger, eindeutig identifiziert.

Der zweite Tatverdächtige wurde auf freiem Fuß angezeigt und aufgrund fehlender Angaben an die Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) übergeben. Woher die beiden Kids sind, ist noch unklar. Sie selbst machen keine Angaben. Laut Polizei hatte der augenscheinlich jüngere der beiden Buben angegeben, dass er 13 Jahre alt sei. Damit wäre er strafunmündig. Eine daraufhin angeordnete Untersuchung durch den Amtsarzt schätzte sein Alter jedoch auf 15 Jahre, hieß es vonseiten der Polizei. Die Ermittlungen laufen.