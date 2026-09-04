Gefährlicher Schädling rückt nach Vorarlberg vor

Nachdem im benachbarten Lindau (Bayern) mehrfach Japankäfer nachgewiesen wurden, hat das Bayrische Landesamt für Landwirtschaft (LfL) am Freitag eine Quarantänezone ausgewiesen, die aufgrund von EU-Vorgaben auch Gebiete in Vorarlberg betreffen wird.

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"Die heute in Kraft tretende bayrische Regelung ist die rechtliche Voraussetzung, um auch in Vorarlberg handeln zu können", so Agrarlandesrat Christian Gantner (ÖVP) dazu. Konkrete Maßnahmen würden derzeit ausgearbeitet.

Laut ORF Vorarlberg sind rund um die Befallszonen Pufferzonen von drei bis fünf Kilometern vorgesehen, in diese Gebiete würde auch das Leiblachtal im Norden Vorarlbergs fallen. In den Befallszonen dürfen als Maßnahmen gegen eine Ausbreitung des invasiven Schädlings etwa kein Grünschnitt oder Bodenaushub außerhalb der Zone verbracht werden. Vorarlberg muss nach der bayrischen Verfügung mit einer Verordnung nachziehen. Diese muss zwei Wochen in Begutachtung, ehe sie in Kraft tritt - nur wenige Tage vor Ende der Japankäfer-Flugsaison, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf den Amtlichen Pflanzenschutzdienst.

Bitte um Meldung von Verdachtsfunden

Man arbeite eng mit den deutschen Nachbarn zusammen, so Gantner in einer Aussendung am Freitag. Der Schutz heimischer Kulturen und Gärten habe oberste Priorität. Man handle "rasch, konsequent und grenzüberschreitend abgestimmt". Die Maßnahmen auf österreichischem Gebiet würden von den Vorarlberger Behörden derzeit ausgearbeitet und in Zusammenarbeit mit den Gemeinden umgesetzt. "Gerade im Spätsommer bitten wir alle Gartenbesitzer und Gartenbesitzerinnen, die Augen offen zu halten und Verdachtsfunde unverzüglich zu melden", so der Landesrat.

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In Vorarlberg wurde der erste Japankäfer (Popillia japonica) im Juli 2025 in einer Falle in Hörbranz (Bezirk Bregenz) gefunden, zwei weitere Exemplare wurden in der Folge nachgewiesen. Auch aus Tirol, Liechtenstein und aus dem Raum Buchs (Kanton St. Gallen) wurden inzwischen Funde gemeldet. Der Japankäfer gilt als einer der gefährlichsten Pflanzenschädlinge der Welt, sein Auftreten ist meldepflichtig. Laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) stehen über 400 Pflanzenarten - Blätter, Früchte und Blüten - auf seinem Speiseplan, zudem schädigen seine im Boden lebenden Larven die Wurzeln.