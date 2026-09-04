Bauernregel: "Wie das Wetter am Magnustag, so..."

Laut einer alten Bauernregel soll das Wetter am 6. September den Verlauf der kommenden vier Wochen bestimmen.

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Demnach würde ein überwiegend warmer und freundlicher Abschnitt drohen, während im Norden mäßige Temperaturen und im Süden sommerliches Wetter vorherrschen würden. Die DWD-Prognose bis zum 10. September zeigt zunächst ein ähnliches Muster, doch schon nach wenigen Tagen sind neue Wetteränderungen zu erwarten.

Blick auf die kommenden Tage

Am Donnerstag und Freitag ziehen im Norden und in der Mitte Regen und Schauer durch, an den Küsten kann es stürmisch werden. Im Süden bleibt es dagegen oft trocken und erreicht bis zu 30 Grad. Am Samstag und Sonntag wird es auch im Norden freundlicher, bevor am Montag wieder Regen und kräftige Gewitter möglich sind.

Grenzen alter Bauernregeln

Die Wetterlage passt damit nur in groben Zügen zur Bauernregel. Ein einheitliches Muster, das vier Wochen lang bestehen bleibt, ist nicht zu erkennen. Alte Regeln lassen sich nicht einfach auf die heutige Wetterwelt übertragen, da moderne Wettermodelle verlässliche Prognosen meist nur etwa zehn Tage im Voraus liefern können.