Großeinsatz nach Geschäftsraub in Wien

Großeinsatz der Polizei nach Raub in Wien

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Die Wiener Polizei ist Freitagvormittag nach einem mutmaßlichen Raub im Bezirk Margareten im Großeinsatz gestanden.

Zahlreiche Beamte der Spezialeinheit WEGA waren in der Margaretenstraße/Ecke Reinprechtsdorfer Straße waren an Ort und Stelle. Die Polizei bestätigte einen Einsatz, hielt sich mit weiteren Details zunächst aber noch zurück. Ein APA-Redakteur berichtete von zahlreichen Polizisten mit Sturmgewehren.