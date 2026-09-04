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WEGA-Einsatz

Großeinsatz nach Geschäftsraub in Wien

Mit Waffe hantiert: WEGA-Einsatz vor Wiener Hotel
© Symbolbild (APA Herbert Neubauer)
Großeinsatz der Polizei nach Raub in Wien
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Die Wiener Polizei ist Freitagvormittag nach einem mutmaßlichen Raub im Bezirk Margareten im Großeinsatz gestanden.

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Zahlreiche Beamte der Spezialeinheit WEGA waren in der Margaretenstraße/Ecke Reinprechtsdorfer Straße waren an Ort und Stelle. Die Polizei bestätigte einen Einsatz, hielt sich mit weiteren Details zunächst aber noch zurück. Ein APA-Redakteur berichtete von zahlreichen Polizisten mit Sturmgewehren.

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