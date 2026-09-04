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Großeinsatz

E-Jaguar in Garage ausgebrannt

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Ausgebrannter E-Jaguar nach Brand, im Hintergrund ein verbranntes Auto, Feuerwehr im Einsatz.
© Foto Kerschi
In den frühen Morgenstunden ging in Kirchham eine Garage mit zwei Fahrzeugen in Flammen auf.
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OÖ. Es war in der Nacht auf Freitag um exakt 04:49 Uhr, als die Einsatzkräfte im Bezirk Gmunden zu einem Garagenbrand alarmiert. wurden: In der betroffenen Garage befanden sich ein Elektro-SUV der Marke Jaguar sowie ein Oldtimer-VW Käfer. Beide Fahrzeuge wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Auch die Garage selbst brannte aus.

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Auf diesem Hof in KIrchham waren insgesamt 9 Wehren im Einsatz.
Auf diesem Hof in Kirchham waren insgesamt 9 Wehren im Einsatz. © Foto Kerschi

Aufgrund des nicht unspektakulären wie auch gefährlichen Brandgeschehens vor allem wegen des  in der Garage abgestellten Jaguars wurde der Feuerwehreinsatz im Laufe des Morgens deutlich ausgeweitet. Insgesamt waren neun Feuerwehren im Einsatz. Neben den Einsatzkräften aus Kirchham und Feichtenberg beteiligten sich auch Feuerwehren aus Diethaming, Gschwandt, Laakirchen, Vorchdorf, St.Konrad, BTF Steyrermühl sowie die Feuerwehr Vöcklabruck.

Die Brandursache ist aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

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