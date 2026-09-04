Großeinsatz
E-Jaguar in Garage ausgebrannt
OÖ. Es war in der Nacht auf Freitag um exakt 04:49 Uhr, als die Einsatzkräfte im Bezirk Gmunden zu einem Garagenbrand alarmiert. wurden: In der betroffenen Garage befanden sich ein Elektro-SUV der Marke Jaguar sowie ein Oldtimer-VW Käfer. Beide Fahrzeuge wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Auch die Garage selbst brannte aus.
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Aufgrund des nicht unspektakulären wie auch gefährlichen Brandgeschehens vor allem wegen des in der Garage abgestellten Jaguars wurde der Feuerwehreinsatz im Laufe des Morgens deutlich ausgeweitet. Insgesamt waren neun Feuerwehren im Einsatz. Neben den Einsatzkräften aus Kirchham und Feichtenberg beteiligten sich auch Feuerwehren aus Diethaming, Gschwandt, Laakirchen, Vorchdorf, St.Konrad, BTF Steyrermühl sowie die Feuerwehr Vöcklabruck.
Die Brandursache ist aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.
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