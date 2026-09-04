Wegen Kaltfront: Jetzt kommt Gewitter-Welle nach Österreich

Das Wetter in Österreich zeigt sich extrem wechselhaft: Nach sommerlicher Hitze zieht am Wochenende eine Kaltfront durch, bevor sich rasch wieder der Spätsommer durchsetzt.

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Der Hochdruckeinfluss nimmt am Freitag laut Unwetterzentrale vorübergehend zu, wodurch mit einer westlichen Strömung nochmals heiße Luft ins Land gelangt. In der Früh ziehen einige Wolken mit einzelnen Regenschauern durch, tagsüber kommt immer mehr die Sonne zum Vorschein. Im Wald- und Weinviertel halten sich die Wolken etwas länger, es bleibt aber trocken. Bei mäßigem bis lebhaftem Westwind steigen die Temperaturen auf 26 bis 32 Grad.

Kaltfront bringt Gewitter und Regen

Am Samstag zieht die Kaltfront eines Tiefs über Nordeuropa durch und sorgt vorübergehend für unbeständiges Wetter. Im Süden und Südosten startet der Tag sonnig, ansonsten überwiegen die Wolken und nördlich der Alpen ziehen mitunter gewittrige Schauer durch. Im Laufe des Vormittags werden diese vorübergehend häufiger und ab Mittag gehen auch im Süden lokale Schauer und Gewitter nieder. Inneralpin und ganz im Westen ziehen nur einzelne Schauer durch. Der Wind weht am Alpenostrand lebhaft bis kräftig aus West bis Nordwest bei Höchstwerten zwischen 21 und 26 Grad.

Erneuter Hochdruck sorgt für Sonne

Bereits am Sonntag stellt sich neuerlich Hochdruckeinfluss ein. Inneralpin, im Nordstau sowie im Süden halten sich einige Restwolken und lokal Nebelfelder, vereinzelt fallen ein paar Tropfen. Abseits der Alpen ist es überwiegend freundlich. Am Vormittag lockern die Wolken auf und der Nachmittag bringt verbreitet Sonnenschein bei abflauendem Nordwestwind und 23 bis 28 Grad.

Spätsommerwetter bringt wieder steigende Temperaturen

Der Montag hat ruhiges Spätsommerwetter zu bieten, bei einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix bleibt es trocken. Der Wind dreht auf Südost und spielt kaum eine Rolle. Nach einem frischen Start erwärmt sich die Luft auf 24 bis 29 Grad.