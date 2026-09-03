In der prallen Sonne
Polizei rettet Baby aus zugesperrtem Auto
Die verzweifelte Mutter konnte den auf einem Parkplatz abgestellten Pkw nicht öffnen, da sich der Schlüssel im Wagen befand und dieser sich selbst versperrt hatte.
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Da das Auto in der Sonne stand, seit dem Vorfall fast 30 Minuten vergangen waren und das Baby im Pkw keine Reaktionen zeigte, schlug die Polizei die hintere Seitenscheibe ein.
Der Säugling wurde aus dem Auto befreit und anschließend von der Rettung vor Ort versorgt, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Abend mitteilte.
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