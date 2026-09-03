Polizei rettet Baby aus zugesperrtem Auto

Die Polizei hat am Donnerstag in Schwanenstadt in Oberösterreich einen Säugling aus einem Auto gerettet

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die verzweifelte Mutter konnte den auf einem Parkplatz abgestellten Pkw nicht öffnen, da sich der Schlüssel im Wagen befand und dieser sich selbst versperrt hatte.

Da das Auto in der Sonne stand, seit dem Vorfall fast 30 Minuten vergangen waren und das Baby im Pkw keine Reaktionen zeigte, schlug die Polizei die hintere Seitenscheibe ein.

Der Säugling wurde aus dem Auto befreit und anschließend von der Rettung vor Ort versorgt, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Abend mitteilte.