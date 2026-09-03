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In der prallen Sonne

Polizei rettet Baby aus zugesperrtem Auto

Kleines Kind schläft in einem Autositz auf dem Rücksitz eines Autos.
© Getty Images/Cavan Images RF
Die Polizei hat am Donnerstag in Schwanenstadt in Oberösterreich einen Säugling aus einem Auto gerettet
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Die verzweifelte Mutter konnte den auf einem Parkplatz abgestellten Pkw nicht öffnen, da sich der Schlüssel im Wagen befand und dieser sich selbst versperrt hatte.

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Da das Auto in der Sonne stand, seit dem Vorfall fast 30 Minuten vergangen waren und das Baby im Pkw keine Reaktionen zeigte, schlug die Polizei die hintere Seitenscheibe ein.

Der Säugling wurde aus dem Auto befreit und anschließend von der Rettung vor Ort versorgt, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Abend mitteilte.

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