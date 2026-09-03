Mord-Alarm: Frau in Wohnung getötet

Furchtbare Bluttat in der Grazer Innenstadt: Eine Frau wurde ermordet, die Polizei konnte einen Verdächtigen festnehmen.

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Stmk. Die Polizei wurde am Donnerstag gegen 12.40 Uhr aufgrund eines offensichtlichen Gewaltdelikts in eine Wohnung in die Grazer Innenstadt gerufen. Laut ersten Erkenntnissen kam es in einer dortigen Wohnung zu einer Bluttat, bei der eine Frau ums Leben kam.

Intensive Ermittlungen

Laut Polizei wurde bereits ein Verdächtiger festgenommen. "Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung vor Ort", so Polizeisprecher Sabri Yorgun zu oe24. Die genauen Hintergründe sowie der Tathergang sind derzeit Gegenstand intensiver polizeilicher Ermittlungen. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen übernommen.