Lkw blieb im Klausentor stecken: Feuer-Alarm

Das Kraftfahrzeug dürfte dabei auch die Oberleitung beschädigt haben. Anschließend brach ein Feuer aus.

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Salzburg. Zu dem kuriosen Unfall kam es am Donnerstag kurz vor 12 Uhr im historischen Klausentor in der Salzburger Altstadt.

Ein Lastwagen blieb im Klausentor stecken und kappte die Bus-Oberleitung. Die Leitung sei laut Feuerwehr auf das Kühlfahrzeug geknallt und habe die brennbaren Paneele auf der Fahrzeugoberseite erreicht. Daraufhin brach ein Feuer aus.

Feuer gelöscht

Die Florianis konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und nach etwa einer Stunde "Brand aus" geben. Ein Atemschutztrupp kontrolliert derzeit die Einsatzstelle. Die Oberleitung muss noch repariert werden.

Die Feuerwehr konnte den Lkw aus der "misslichen Lage" befreien. © VOGL-Perspektive

Der Einsatz wird sich laut Berufsfeuerwehr mehrere Stunden ziehen. Rund um das Klausentor bildet sich bereits Stau. Autos und Busse müssen großräumig ausweichen.