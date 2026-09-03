Großeinsatz
Lkw blieb im Klausentor stecken: Feuer-Alarm
Salzburg. Zu dem kuriosen Unfall kam es am Donnerstag kurz vor 12 Uhr im historischen Klausentor in der Salzburger Altstadt.
Ein Lastwagen blieb im Klausentor stecken und kappte die Bus-Oberleitung. Die Leitung sei laut Feuerwehr auf das Kühlfahrzeug geknallt und habe die brennbaren Paneele auf der Fahrzeugoberseite erreicht. Daraufhin brach ein Feuer aus.
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Feuer gelöscht
Die Florianis konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und nach etwa einer Stunde "Brand aus" geben. Ein Atemschutztrupp kontrolliert derzeit die Einsatzstelle. Die Oberleitung muss noch repariert werden.
Der Einsatz wird sich laut Berufsfeuerwehr mehrere Stunden ziehen. Rund um das Klausentor bildet sich bereits Stau. Autos und Busse müssen großräumig ausweichen.
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