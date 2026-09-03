Protest gegen Freispruch nach Mord an Enthüllungsjournalistin

Hunderte Menschen haben in Malta gegen den Freispruch für den Geschäftsmann Yorgen Fenech nach dem Mord an der Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia demonstriert.

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Die oppositionelle Nationalist Party, die zu der Demonstration am späten Mittwochabend aufgerufen hatte, forderte eine Sondersitzung des Parlaments zu dem Fall. Stunden zuvor hatte Fenech den Gerichtssaal unter "Mörder"-Rufen von Demonstranten verlassen.

Fenech war am Mittwoch von einem Gericht vom Vorwurf freigesprochen worden, den Mord an Caruana Galizia in Auftrag gegeben zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Geschäftsmann vorgeworfen, den Mord an der Journalistin in Auftrag gegeben zu haben, weil sie kurz davor stand, einen kompromittierenden Artikel über seinen Onkel zu veröffentlichen. Fenech wies die Vorwürfe zurück. Er war 2019 an Bord seiner Jacht festgenommen worden, als er versuchte, Malta zu verlassen.

Journalistin wurde durch Autobombe getötet

Caruana Galizia war am 16. Oktober 2017 durch eine Autobombe getötet worden. Die 53-Jährige hatte regelmäßig über Korruption, Geldwäsche und andere Missstände in Malta berichtet. Ihre Ermordung löste international Empörung aus.

In dem Mordfall wurden bereits fünf Menschen verurteilt. Drei Männer, die den Mord verübten, befinden sich in Haft. Zwei weitere Männer wurden im Juni 2025 zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt, weil sie den Sprengstoff für den Anschlag beschafft hatten.

Der Mord an der Enthüllungsjournalistin hatte in Malta zu massiven Protesten gegen den damaligen Regierungschef Joseph Muscat geführt. Ihm wurde vorgeworfen, bei den Ermittlungen Freunde und Verbündete schützen zu wollen. Muscat trat im Jänner 2020 zurück. Eine 2021 veröffentlichte Untersuchung kam zu dem Schluss, dass die Regierung ein "Klima der Straflosigkeit" für diejenigen geschaffen habe, die Caruana Galizia zum Schweigen bringen wollten.