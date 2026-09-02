Trump will Straße von Hormuz in "Trump-Straße" umbenennen

Mit den Namensänderungen will Trump Druck ausüben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Washington. US-Präsident Donald Trump erwägt, der Straße von Hormuz seinen Namen zu geben. Da die Meerenge "nun unter US-Kontrolle steht, sollten wir die Straße von Hormuz in Trump-Straße umbenennen???", fragte der Präsident am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social. Er fügte hinzu, die Wasserstraße wäre dann "wie Amerika selbst 'heißer' denn je zuvor".

Trump hatte in den vergangenen Wochen gedroht, die umkämpfte Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman unter US-Aufsicht zu stellen. Er veröffentlichte sogar eine Karte, auf der die Wasserstraße als "neues US-Territorium" ausgewiesen ist.

Die Meerenge Straße von Hormuz

Trump will Druck ausüben

Mit den Namensänderungen will Trump Druck ausüben. Vergangene Woche hatte er angeordnet, den Ontario-See im Grenzgebiet zu Kanada wegen eines Handelsstreits mit dem Nachbarland in "Amerika-See" umzubenennen. Zuvor hatte er bereits den Golf von Mexiko in "Golf von Amerika" umtaufen lassen.

In dem seit Ende Februar andauernden Krieg gegen den Iran hatten die USA am Sonntag nach wochenlanger Pause wieder Ziele in der Straße von Hormuz angegriffen. Damit wollte die US-Armee nach eigenen Angaben verhindern, dass Teheran weitere Seeminen ausbringt. Der Iran reagierte mit Gegenangriffen in der Region.

Seit dem Beginn des Iran-Krieges vor gut sechs Monaten hat Teheran die für den Welthandel wichtige Straße von Hormuz weitgehend blockiert. Im Gegenzug verhängten die USA eine Seeblockade iranischer Häfen. In der Folge stiegen die Ölpreise weltweit massiv an.