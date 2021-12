Formel 1: Alle Szenarien zum WM-Titel

Das Saisonfinale in der Formel 1 kann an Spannung kaum überboten werden - Lesen Sie HIER alle möglichen Szenarien zum packenden WM-Titel-Duell.

Erstmals seit 2016 wird die Formel-1-WM erst im letzten Saisonrennen entschieden. Spitzenreiter Max Verstappen (Red Bull) und Titelverteidiger Lewis Hamilton (Mercedes) gehen mit 369,5:369,5 punktegleich ins Finale (ab 14.00 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) am Sonntag in Abu Dhabi. Wegen der größeren Anzahl an Saisonsiegen - neun gegenüber acht von Hamilton - hat Verstappen vor dem Showdown allerdings noch einen kleinen Vorteil. Die Szenarien:



Verstappen wird Weltmeister, wenn ...

... er das Rennen in Abu Dhabi vor Hamilton beendet.



... beide Fahrer ausscheiden oder das Rennen nicht in den Punkterängen beenden.



... er Zehnter wird und dabei die schnellste Rennrunde fährt, wenn Hamilton nicht besser als Neunter wird.



Hamilton wird Weltmeister, wenn ...



... er das Rennen in Abu Dhabi gewinnt.



... er Verstappen hinter sich lässt und auf den Plätzen zwei bis acht landet.



... er Neunter wird und Verstappen als Zehnter nicht die schnellste Rennrunde fährt.

... er Zehnter wird und Verstappen hinter sich lässt.