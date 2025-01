Serien-Einbrecher in Wiener Hotel gefasst!

Der 58-jährige Markus P. soll für 30 Einbrüche verantwortlich sein.

Der wegen einer Serie von Einbrüchen in drei Bundesländern gesuchter Markus P. (58) ist am Dienstagabend in Wien festgenommen worden. Aufgrund der medialen Berichterstattung und Fotos des Tatverdächtigen waren zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung eingelangt. Der Beschuldigte habe die Aussage verweigert. Er wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Markus P. soll für 30 Einbruchsdiebstähle in Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich mit etwa 138.000 Euro Schaden (112.000 Euro davon Sachschaden) im vergangenen Jahr verantwortlich sein.

Am Dienstag forcierten die Behörden die Suche nach ihm, Lichtbilder wurden veröffentlicht. Vermutet wurde, dass der Österreicher ohne aufrechten Wohnsitz hierzulande eine gestohlene Schusswaffe bei sich haben könnte. Ob dies bei seiner Festnahme in einem Hotel in Wien-Penzing der Fall war, wurde vorerst nicht bekannt.

Der Aufenthalt des 58-Jährigen war von Kriminalisten der Polizeiinspektion Tulln mit Unterstützung des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS), festgestellt worden. Festgenommen wurde der Mann von Beamten des EKO Cobra. Die Ermittlungen zu eventuellen weiteren Straftaten werden fortgesetzt, berichtete die Landespolizeidirektion.