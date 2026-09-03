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Kongresswahlen

Trump steigt jetzt in den Wahlkampf ein

Ein Mann im Anzug spricht am Rednerpult, im Hintergrund US-Flaggen.
© EPA
US-Präsident Donald Trump will sich vor den Kongresswahlen im November stark im Wahlkampf der Republikaner engagieren.
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Ich werde bis November zu 100 Prozent an eurer Seite stehen", sagte er am Mittwoch (Ortszeit) bei einem Abendessen mit republikanischen Abgeordneten und Senatoren im Weißen Haus. Ziel sei es, die knappen Mehrheiten der Republikaner im Repräsentantenhaus und im Senat bei der Wahl am 3. November zu verteidigen.

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Es gehe vor allem um 35 besonders umkämpfte Mandate. Zuvor hatte Trump im Oval Office vor Journalisten unter anderem Auftritte in Alaska sowie seine Unterstützung für einige Gouverneurskandidaten angekündigt. Er betonte jedoch, dass der Kongresswahlkampf im Mittelpunkt stehe. Teil dieser Offensive ist auch ein für Zwischenwahlen unüblicher Parteitag der Republikaner in der kommenden Woche, bei dem Trump an beiden Abenden sprechen wird. Insidern zufolge soll sein Doppelauftritt dabei helfen, mehr Parteianhänger für die Veranstaltung anzulocken.

Die Wahlkampfoffensive kommt in einer Phase schwacher Umfragewerte des Präsidenten, die in seiner Partei Befürchtungen nähren, die Kongressmehrheiten zu verlieren. In einer am 31. August veröffentlichten Erhebung von Reuters/Ipsos kam Trump lediglich auf eine Zustimmung von 33 Prozent. Das war der niedrigste Wert seiner politischen Laufbahn; zugleich lag er damit den dritten Monat in Folge auf diesem Niveau. Seine Beliebtheit leidet unter der hartnäckigen Inflation sowie dem Krieg zwischen den USA und dem Iran, der sich inzwischen im siebenten Monat befindet. Der Konflikt hat die weltweite Ölversorgung beeinträchtigt und die Energiekosten in den USA in die Höhe getrieben, was den Druck durch die hohen Lebenshaltungskosten weiter verschärft. Washington und Teheran lieferten sich in den vergangenen Tagen den schwersten militärischen Schlagabtausch seit Juli, was neue Befürchtungen eines umfassenden Kriegs auslöste. Diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Konflikts sind derzeit nicht erkennbar.

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