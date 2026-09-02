Discounter-Produkt besiegt den Marktführer Nutella

Nutella gilt als absoluter Frühstücks-Klassiker. Doch im Test der "Stiftung Warentest" muss sich der beliebte Marktführer nun geschlagen geben: Gleich zwei Konkurrenten schneiden besser ab.

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Die Testerinnen und Tester der "Stiftung Warentest" haben 18 verschiedene Nuss-Nougat-Cremes blind verkostet. Im Labor wurden die Aufstriche zusätzlich auf Schadstoffe, Keime sowie ihren Zucker- und Fettgehalt geprüft. Das Ergebnis fällt für viele Hersteller positiv aus: Zwölf der getesteten Produkte erreichen insgesamt ein "gut". Der Dauerbrenner Nutella gehört mit der Note 2,2 zwar ebenfalls dazu, für die Creme reicht es am Ende jedoch nur für den dritten Platz. Zwei Konkurrenten erhielten mit der Gesamtnote 2,0 eine bessere Bewertung.

Aldi und Manufaktur siegen

Den ersten Platz teilen sich zwei völlig unterschiedliche Produkte. Einer der beiden Testsieger ist die deutsche Manufaktur "Kräm – Herr Eichhorn pur" aus der Thüringer Schokoladenmanufaktur Goldhelm. Über die Hälfte dieser Creme besteht aus Haselnüssen, was ihr beim Geschmack die Bestnote 1,0 einbrachte. Die Prüfer beschreiben das Produkt kräftig nussig mit deutlicher Röstnote. Der Genuss ist allerdings nicht billig: 100 Gramm schlagen mit 5,94 Euro zu Buche.

Günstige Creme überrascht im Test

Deutlich günstiger ist der zweite Testsieger im Bunde. Die "Nusskati Nuss-Nougat-Creme" von Aldi kostet lediglich 0,50 Euro pro 100 Gramm. Obwohl sie nur einen Haselnussanteil von 13 Prozent aufweist, fiel sie im Test durch eine kräftige Kakaonote auf, die an Bitterschokolade erinnert. Einziger Wermutstropfen für manche Konsumenten: Das Produkt ist bei Hofer nicht erhältlich. Dort gibt es stattdessen die Eigenmarke "Nutoka".

Nutella schwächelt bei den Nährwerten

Mit einem Preis von 0,84 Euro pro 100 Gramm liegt Nutella im preislichen Mittelfeld. Dass der Klassiker nicht an die beiden Spitzenreiter herankommt, liegt laut dem Bericht weniger am Geschmack, sondern vor allem an den etwas schlechteren Nährwerten.

Generell konnte in Sachen Gesundheit aber keiner der Aufstriche wirklich glänzen. Die "Stiftung Warentest" untersuchte die ernährungsphysiologische Qualität anhand einer Portion von 20 Gramm auf 50 Gramm Mischbrot. In dieser Kategorie kam kein einziges Produkt über ein "befriedigend" hinaus, viele Cremes kassierten sogar nur ein "ausreichend".