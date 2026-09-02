oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Bluttat in Hamburg

Schüsse bei Fleischfabrik: Zwei Tote

Polizeiauto mit Blaulicht bei Nacht in einer abgesperrten Stadtstraße.
© Getty Images
Am Dienstagabend fielen auf einem Fabrikgelände in der Nähe der Hamburger Messe Schüsse. Laut Berichten wurden zwei Männer tödlich getroffen, zudem soll es weitere Verletzte geben.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort im Hamburger Schanzenviertel. Insgesamt wurden 30 Streifenwagen aus dem gesamten Stadtgebiet zusammengezogen. Der Tatort um die Lagerstraße unweit des Fernsehturms wurde weiträumig abgesperrt, zudem läuft eine flächendeckende Fahndung. Neben zahlreichen Polizisten, die das Areal um das Gebäude mit Maschinenpistolen absichern, befinden sich mehrere Rettungswagen vor Ort. Rettungskräfte, Feuerwehr und Notarzt können das Haus derzeit noch nicht betreten, da sich dort eventuell noch bewaffnete Täter befinden.

Durchsuchung von zwei Räumlichkeiten

In dem Gebäudekomplex befinden sich der Fleischwarenhersteller "DELTA Fleisch Hamburg" und der Boxstall "Universum Boxing". Beide Räumlichkeiten werden aktuell von den Einsatzkräften durchsucht. Nach vorliegenden Informationen liegt in dem Komplex ein tödlich Verletzter.

Auch interessant

"Tarif-Dschungel!" Ärger über E-Ladestationen

35 Grad! Sommer feiert letztes Hitze-Comeback

Lenker (47) kracht gegen Steinmauer – sofort tot

Notarzt konnte Mann nicht retten

Ein weiterer Mann ist im Rettungswagen verstorben. Ihm wurde in den Bauch geschossen, woraufhin der Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte. Vermutlich wurde dabei eine Hauptschlagader getroffen, wodurch der Mann verblutete. Zur Unterstützung wurden auch Beamte der Bundespolizei angefordert. Um eventuell flüchtige und bewaffnete Personen zu entdecken, sind mehrere Drohnen im Einsatz.

Mordkommission hat Ermittlungen übernommen

Zu den Hintergründen sowie zum Motiv der Tat machte die Hamburger Polizei vorerst keine Angaben. Eine Mordkommission führt derzeit die Ermittlungen durch.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schüsse bei Fleischfabrik: Zwei Tote

Rätselhafte Quallen-Art breitet sich in Kroatien aus

Impfpflicht: Technische Umsetzung laut ELGA erst ab April möglich

Aich/Dob feuert Coach während Finale

Jetzt zeigen TV-Girls besorgten Vater an

Sylvester verteidigte IBF-WM-Titel

Iran meldet elf Tote nach US-Angriffen

"Fischer kann seine Aufgaben nicht"

Weltweite Sorge: Ebola-Infektionen immer schlimmer

Astronautinnen müssen ISS verlassen