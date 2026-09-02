Schüsse bei Fleischfabrik: Zwei Tote

Am Dienstagabend fielen auf einem Fabrikgelände in der Nähe der Hamburger Messe Schüsse. Laut Berichten wurden zwei Männer tödlich getroffen, zudem soll es weitere Verletzte geben.

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Die Polizei ist mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort im Hamburger Schanzenviertel. Insgesamt wurden 30 Streifenwagen aus dem gesamten Stadtgebiet zusammengezogen. Der Tatort um die Lagerstraße unweit des Fernsehturms wurde weiträumig abgesperrt, zudem läuft eine flächendeckende Fahndung. Neben zahlreichen Polizisten, die das Areal um das Gebäude mit Maschinenpistolen absichern, befinden sich mehrere Rettungswagen vor Ort. Rettungskräfte, Feuerwehr und Notarzt können das Haus derzeit noch nicht betreten, da sich dort eventuell noch bewaffnete Täter befinden.

Durchsuchung von zwei Räumlichkeiten

In dem Gebäudekomplex befinden sich der Fleischwarenhersteller "DELTA Fleisch Hamburg" und der Boxstall "Universum Boxing". Beide Räumlichkeiten werden aktuell von den Einsatzkräften durchsucht. Nach vorliegenden Informationen liegt in dem Komplex ein tödlich Verletzter.

Notarzt konnte Mann nicht retten

Ein weiterer Mann ist im Rettungswagen verstorben. Ihm wurde in den Bauch geschossen, woraufhin der Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte. Vermutlich wurde dabei eine Hauptschlagader getroffen, wodurch der Mann verblutete. Zur Unterstützung wurden auch Beamte der Bundespolizei angefordert. Um eventuell flüchtige und bewaffnete Personen zu entdecken, sind mehrere Drohnen im Einsatz.

Mordkommission hat Ermittlungen übernommen

Zu den Hintergründen sowie zum Motiv der Tat machte die Hamburger Polizei vorerst keine Angaben. Eine Mordkommission führt derzeit die Ermittlungen durch.